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Смерть экс-участника One Direction Лиама Пейна: появились шокирующие детали

Смерть экс-участника One Direction Лиама Пейна: появились шокирующие детали

Киев  •  УНН

 • 8189 просмотра

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Токсикологический отчет обнаружил высокий уровень алкоголя и наркотиков в крови Лиама Пейна. За несколько часов до смерти певец встречался с двумя проститутками в гостиничном номере.

Через четыре месяца после трагической смерти Лиама Пейна, бывшего участника One Direction, стало известно, что уровень алкоголя в его крови составлял до 2,7 г/л. Кроме того, токсикологический отчет выявил наличие наркотических веществ, в частности метаболитов кокаина и антидепрессанта сертралина. Об этом пишет Daily Mail, передает УНН

Детали

Уровень алкоголя в крови Лиама Пейна превышал законодательный лимит для водителей в Англии и Уэльсе более чем втрое - 0,08.

Кроме алкоголя, токсикологический отчет обнаружил следы нескольких наркотических веществ в его организме, в частности метаболиты кокаина, метилэкгонин, бензоилэкгонин, кокаэтилен и антидепрессант сертралин, который часто назначают при тревожных расстройствах и депрессии.

Концентрация алкоголя в 2,7 грамма на литр (0,27%) является чрезвычайно высокой, и медицинские эксперты предупреждают, что такие уровни могут вызвать путаницу, дезориентацию и головокружение

- говорится в сообщении.

Согласно информации от Alcohol. org, уровень алкоголя более 0,3% может привести к отравлению алкоголем, а более 0,4% - к летальному исходу.

В январе было официально подтверждено, что причиной смерти Пейна стала «политравма» - серия травм, полученных организмом.

Появились новые подробности о его последних часах, в частности, что смерти Пейна предшествовала встреча с двумя проститутками за несколько часов до его падения. Судебные документы свидетельствуют, что певец связался с двумя женщинами, Альданой Серрано и Люсилой Гойтеа, через сайт для секс-работников и пригласил их в свой гостиничный номер.

Когда женщины прибыли около 11:30 16 октября, они якобы застали Пейна, который вдыхал «кристаллообразное» вещество из фольги. Он также попросил женщин найти ему больше наркотиков. Через два с половиной часа Пейн якобы разбил телевизор в гостиничном номере и потребовал, чтобы женщины ушли без оплаты.

Эти события подробно описаны в 35-страничном судебном решении, которое также содержит решение об отмене обвинений против друга Пейна и двух работников отеля. Сначала пять человек обвиняли в смерти Пейна после того, как он выпал с балкона третьего этажа отеля Casa Sur.

Менеджера отеля, рецепциониста и друга Лиама Пейна сначала обвинили в непредумышленном убийстве, сообщила Национальная прокуратура Аргентины.

Однако позже с трех человек сняли обвинения: друга Пейна Рохелио Нореса и двух работников отеля - менеджера Гильды Мартин и главного рецепциониста Эстебана Граса. Все трое ранее сталкивались с обвинениями в халатности.

Во вторник, 25 февраля, прокуроры подтвердили, что рассматривают возможность обжалования решения об отмене обвинений. Они заявили, что «оценивают апелляции», после того как стало известно, что с Нореса и двух работников отеля сняли обвинения.

Судьи апелляционного суда отменили предыдущее решение суда, которое обвиняло этих лиц, но оставили в тюрьме двух других мужчин, которых обвиняют в продаже кокаина Пейну перед его падением. Аргентинские прокуроры также сообщили о возможности обжалования решения по отмененным обвинениям в непредумышленном убийстве.

Напомним,

Британского певца и бывшего участника поп-группы One Direction Лиама Пейна обнаружили мертвым в Аргентине. 

Экс-участник One Direction погиб, упав с третьего этажа отеля в Аргентине17.10.24, 09:00 • 14784 просмотра

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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