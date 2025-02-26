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Смерть ексучасника One Direction Ліама Пейна: з’явилися шокуючі деталі

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Токсикологічний звіт виявив високий рівень алкоголю та наркотиків у крові Ліама Пейна. За кілька годин до смерті співак зустрічався з двома повіями у готельному номері.

Через чотири місяці після трагічної смерті Ліама Пейна, колишнього учасника One Direction, стало відомо, що рівень алкоголю в його крові становив до 2,7 г/л. Крім того, токсикологічний звіт виявив наявність наркотичних речовин, зокрема метаболітів кокаїну та антидепресанту сертраліну. Про це пише Daily Mail, передає УНН

Деталі

Рівень алкоголю в крові Ліама Пейна перевищував законодавчий ліміт для водіїв в Англії та Уельсі більш ніж утричі — 0,08.

Окрім алкоголю, токсикологічний звіт виявив сліди кількох наркотичних речовин у його організмі, зокрема метаболіти кокаїну, метилекгонін, бензоїлекгонін, кокаетилен і антидепресант сертралін, який часто призначають при тривожних розладах та депресії.

Концентрація алкоголю в 2,7 грама на літр (0,27%) є надзвичайно високою, і медичні експерти попереджають, що такі рівні можуть спричинити плутанину, дезорієнтацію і запаморочення

- йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією від Alcohol.org, рівень алкоголю понад 0,3% може призвести до отруєння алкоголем, а понад 0,4% — до летального результату.

У січні було офіційно підтверджено, що причиною смерті Пейна стала "політравма" — серія травм, отриманих організмом.

З’явилися нові подробиці про його останні години, зокрема, що смерть Пейна передувала зустріч з двома повіями за кілька годин до його падіння. Судові документи свідчать, що співак зв’язався з двома жінками, Альданою Серрано і Люсілою Гойтеа, через сайт для секс-працівників і запросив їх до свого готельного номера.

Коли жінки прибули близько 11:30 16 жовтня, вони нібито застали Пейна, який вдихав "кристалоподібну" речовину з фольги. Він також попросив жінок знайти йому більше наркотиків. Через два з половиною години Пейн нібито розбив телевізор у готельному номері і вимагав, щоб жінки пішли без оплати.

Ці події детально описані в 35-сторінковому судовому рішенні, яке також містить рішення про скасування обвинувачень проти друга Пейна та двох працівників готелю. Спочатку п’ятьох осіб звинувачували у смерті Пейна після того, як він випав з балкону третього поверху готелю Casa Sur.

Менеджера готелю, рецепціоніста та друга Ліама Пейна спочатку звинуватили у ненавмисному вбивстві, повідомила Національна прокуратура Аргентини.

Однак пізніше з трьох осіб зняли обвинувачення: друга Пейна Рохеліо Нореса та двох працівників готелю — менеджера Гільди Мартін і головного рецепціоніста Естебана Граса. Всі троє раніше стикалися з обвинуваченнями у недбалості.

У вівторок, 25 лютого, прокурори підтвердили, що розглядають можливість оскарження рішення про скасування обвинувачень. Вони заявили, що "оцінюють апеляції", після того як стало відомо, що з Нореса і двох працівників готелю зняли обвинувачення.

Судді апеляційного суду скасували попереднє рішення суду, яке звинувачувало цих осіб, але залишили у в'язниці двох інших чоловіків, яких звинувачують у продажу кокаїну Пейну перед його падінням. Аргентинські прокурори також повідомили про можливість оскарження рішення щодо скасованих обвинувачень у ненавмисному вбивстві.

Нагадаємо

Британського співака і колишнього учасника поп-групи One Direction Ліама Пейна виявили мертвим в Аргентині. 

Ексучасник One Direction загинув, впавши з третього поверху готелю в Аргентині17.10.24, 09:00 • 14793 перегляди

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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