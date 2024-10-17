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Ексучасник One Direction загинув, впавши з третього поверху готелю в Аргентині

Київ • УНН

 • 14848 перегляди

31-річний британський співак Ліам Пейн помер після падіння з третього поверху готелю в Буенос-Айресі. Поліція повідомила про агресивну поведінку чоловіка перед інцидентом, можливо, під впливом наркотиків або алкоголю.

Ексучасник One Direction загинув, впавши з третього поверху готелю в Аргентині

Британського співака і колишнього учасника поп-групи One Direction Ліама Пейна виявили мертвим в Аргентині, повідомила місцева влада, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

За даними поліції, 31-річний музикант упав із третього поверху готелю Casa Sur у Буенос-Айресі.

На місце інциденту прибули екстрені служби, але на цей момент Пейн, виявлений у дворі готелю, уже помер.

"Ліам Джеймс Пейн, композитор і гітарист, колишній учасник гурту One Direction, загинув сьогодні після падіння з третього поверху готелю в районі Палермо", - ідеться у заяві поліції.

Там також повідомили, що перед цим до поліції надійшло повідомлення "про агресивну поведінку чоловіка, який, імовірно, перебуває під впливом наркотиків або алкоголю".

Голова міської служби швидкої медичної допомоги SAME Альберто Кресенті повідомив місцевому телебаченню, що внаслідок падіння співак отримав "дуже серйозні травми, несумісні з життям".

До аргентинської столиці Пейн приїхав на концерт іншого колишнього учасника One Direction Найла Горана.

Влада Аргентини почала розслідування і з'ясовує, що стало причиною інциденту.

"Ми підтримуємо контакт з місцевою владою у зв'язку з повідомленнями про смерть британського громадянина в Аргентині", - ідеться у повідомленні МЗС Британії.

Доповнення

Пейн, який народився 29 серпня 1993 року, двічі був учасником британського телевізійного шоу X Factor - у 2008 та 2010 роках. Згодом він приєднався до інших конкурсантів - Найла Горана, Зейна Маліка, Гаррі Стайлза та Луї Томлінсона, і вони разом заснували групу One Direction. Колектив не переміг на X Factor, але став одним із найуспішніших в історії поп-музики і продав у всьому світі понад 70 млн. платівок. У 2016 році гурт припинив виступи, після чого Пейн та інші учасники зайнялися сольними проектами.

Ліам Пейн деякий час був одружений з популярною британською співачкою і колишньою учасницею гурту Girls Aloud Шеріл Коул, яка в 2017 році народила від нього сина.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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