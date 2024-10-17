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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Экс-участник One Direction погиб, упав с третьего этажа отеля в Аргентине

Экс-участник One Direction погиб, упав с третьего этажа отеля в Аргентине

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 06:00  •  2771 просмотра

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31-летний британский певец Лиам Пейн умер после падения с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. Полиция сообщила об агрессивном поведении мужчины перед инцидентом, возможно, под воздействием наркотиков или алкоголя.

Британского певца и бывшего участника поп-группы One Direction Лиама Пейна обнаружили мертвым в Аргентине, сообщили местные власти, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По данным полиции, 31-летний музыкант упал с третьего этажа отеля Casa Sur в Буэнос-Айресе.

На место инцидента прибыли экстренные службы, но на этот момент Пейн, обнаруженный во дворе отеля, уже скончался.

"Лиам Джеймс Пейн, композитор и гитарист, бывший участник группы One Direction, погиб сегодня после падения с третьего этажа отеля в районе Палермо", - говорится в заявлении полиции.

Там также сообщили, что перед этим в полицию поступило сообщение "об агрессивном поведении мужчины, который, вероятно, находится под воздействием наркотиков или алкоголя".

Глава городской службы скорой медицинской помощи SAME Альберто Кресенти сообщил местному телевидению, что в результате падения певец получил "очень серьезные травмы, несовместимые с жизнью".

В аргентинскую столицу Пейн приехал на концерт другого бывшего участника One Direction Найла Хорана.

Власти Аргентины начали расследование и выясняют, что стало причиной инцидента.

"Мы поддерживаем контакт с местными властями в связи с сообщениями о смерти британского гражданина в Аргентине", - говорится в сообщении МИД Британии.

Дополнение

Пейн, который родился 29 августа 1993 года, дважды был участником британского телевизионного шоу X Factor - в 2008 и 2010 годах. Впоследствии он присоединился к другим конкурсантам - Найлу Хорану, Зейну Малику, Гарри Стайлзу и Луи Томлинсону, и они вместе основали группу One Direction. Коллектив не победил на X Factor, но стал одним из самых успешных в истории поп-музыки и продал во всем мире более 70 млн пластинок. В 2016 году группа прекратила выступления, после чего Пейн и другие участники занялись сольными проектами.

Лиам Пейн некоторое время был женат на популярной британской певице и бывшей участнице группы Girls Aloud Шерил Коул, которая в 2017 году родила от него сына.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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