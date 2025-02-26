В США померла зірка серіалу "Пліткарка"

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39-річна актриса Мішель Трахтенберг померла у своїй квартирі в Нью-Йорку. Акторка нещодавно перенесла операцію з пересадки печінки, її смерть не вважається підозрілою.

39-річна актриса Мішель Трахтенберг була знайдена мертвою в нью-йоркській квартирі. Вона знімалась в серіалах "Баффі - винищувачка вампірів" та "Пліткарка". Про це повідомив Fox News, передає УНН.

Деталі

Трахтенберг була знайдена у помешканні після дзвінка в службу порятунку "911" близько 8:00 за місцевим часом. Акторка була без свідомості і не реагувала на виклик. Смерть Трахтенберг не розглядається як підозріла, причину встановить судмедексперт.

Джерела в поліції повідомили, що Трахтенберг нещодавно перенісла операцію з пересадки печінки і, можливо, виникли ускладнення.

Трахтенберг розпочала кар'єру в серіалі Nickelodeon "Пригоди Піта і Піта", у 1996 році дебютувала в кіно, зігравши головну роль у фільмі "Шпигунка Гаррієт".

Згодом акторка протягом трьох років знімалася в ролі Дон Саммерс у серіалі "Баффі - винищувачка вампірів", серіал виходив з 1997 до 2003 рік.

Акторка здобула більшу популярність у ролі Джорджини Спаркс у "Пліткарці", цей серіал виходив з 2007 по 2012 рік.

Нагадаємо

У жовтні 2024 року помер колишній учасник One Direction Ліам Пейн. Через чотири місяці після його трагічної смерті стало відомо, що рівень алкоголю в крові Пейна становив до 2,7 г/л. Крім того, токсикологічний звіт виявив наявність наркотичних речовин, зокрема метаболітів кокаїну та антидепресанту сертраліну.

Смерть ексучасника One Direction Ліама Пейна: з’явилися шокуючі деталі26.02.25, 17:21 • 21856 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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