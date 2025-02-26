В США померла зірка серіалу "Пліткарка"
Київ • УНН
39-річна актриса Мішель Трахтенберг померла у своїй квартирі в Нью-Йорку. Акторка нещодавно перенесла операцію з пересадки печінки, її смерть не вважається підозрілою.
39-річна актриса Мішель Трахтенберг була знайдена мертвою в нью-йоркській квартирі. Вона знімалась в серіалах "Баффі - винищувачка вампірів" та "Пліткарка". Про це повідомив Fox News, передає УНН.
Деталі
Трахтенберг була знайдена у помешканні після дзвінка в службу порятунку "911" близько 8:00 за місцевим часом. Акторка була без свідомості і не реагувала на виклик. Смерть Трахтенберг не розглядається як підозріла, причину встановить судмедексперт.
Джерела в поліції повідомили, що Трахтенберг нещодавно перенісла операцію з пересадки печінки і, можливо, виникли ускладнення.
Трахтенберг розпочала кар'єру в серіалі Nickelodeon "Пригоди Піта і Піта", у 1996 році дебютувала в кіно, зігравши головну роль у фільмі "Шпигунка Гаррієт".
Згодом акторка протягом трьох років знімалася в ролі Дон Саммерс у серіалі "Баффі - винищувачка вампірів", серіал виходив з 1997 до 2003 рік.
Акторка здобула більшу популярність у ролі Джорджини Спаркс у "Пліткарці", цей серіал виходив з 2007 по 2012 рік.
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