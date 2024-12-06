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Умерла японская актриса и певица Михо Накаяма: икона J-Pop музыки 80-90-ых, звезда фильма "любовное письмо"

Киев  •  УНН

 • 3332 просмотра

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Японская актриса и певица Михо Накаяма умерла в возрасте 54 лет в своем доме в Токио. Ее тело обнаружили в ванной после того, как она не появилась на работе.

Михо Накаяма был найден в ванной в ее доме в Токио в пятницу после того, как она не пришла на работу. Передает УНН со ссылкой на bbc.

детали

Михо Накаяма, японская певица и актриса, наиболее известная по романтическому фильму 1995 года "любовное письмо", была найдена мертвой в Токио в пятницу. Ей было 54 года.

В настоящее время известно, что Михо Накаяма был найден в ванной в ее доме в Токио в пятницу после того, как она не пришла на работу. Вызванные медики лишь констатировали смерть. Причина смерти выясняется.

В заявлении на ее веб-сайте, опубликованном ее агентством, подтверждена ее смерть в пятницу.

"Мы ошеломлены внезапным событием", - говорится в заявлении, добавляя, что причина ее смерти не подтверждена.

Михо Накаяма был кумиром японской подростковой молодежи 1980-х годов.

Она родилась 1 марта 1970 года в Саку, Япония; дебютировала на экране в сериале "Maido Osawagase Shimasu" в 1985 году, который мгновенно принес ей славу звезды. Вскоре после этого она выпустила свой первый сингл "C", а затем снялась в блокбастере "старшая школа би-бопа". Ее работа в кино, на телевидении и в музыке сделала ее одним из самых популярных кумиров Японии.

Еще один момент славы - ее главная роль в фильме 1995 года" любовное письмо " (Love Letter). Фильм стал кассовым хитом и получил признание критиков в стране и за рубежом и принес Накаяме несколько наград за лучшую женскую роль.

Напомним

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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