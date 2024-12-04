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Мать Эминема умерла за три дня до его выступления в Абу-Даби

Мать Эминема умерла за три дня до его выступления в Абу-Даби

Киев  •  УНН

 • 7658 просмотра

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Деби Нельсон, мать рэпера Эминема, умерла в возрасте 69 лет после борьбы с раком легких. Неизвестно, повлияет ли это на запланированный концерт артиста после гонок Formula-1 в Абу-Даби.

В возрасте 69 лет умерла Дерби Нельсон, мать американского рэпера Эминема, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Смерть матери звезды хип-хопа подтвердил давний представитель Эминема Деннис Деннехи. Причину смерти пока не назвали, однако, как известно, Дербі Нельсон боролась с раком легких. 

У Эминема были сложные отношения с матерью. Рэпер презирал ее в текстах своих песен. Так, например, было в сингле 2002 года Cleaning Out My Closet, где Эминем поет: "Witnessing your mama poppin' prescription pills in the kitchen."

В его оскароносном хите Lose Yourself из фильма "8 миля", где он  упоминает "мамины спагетти", чувства певца буквально "кипели". Эта песня стала лучшей рэп-песней на церемонии вручения "Грэмми" 2004 года.

Через три дня Эминем будет выступать после гонок Формулы-1 в Абу-Даби, но известно ли, отменит ли он его в связи с последними событиями.

Напомним 

Режиссер и сценарист Джим Абрахамс умер в возрасте 80 лет в своем доме в Санта-Монике. Он был соавтором легендарных комедий "Аэроплан!", "Голый пистолет" и "Горячие головы!".

Алина Волянская

Алина Волянская

Культура
abu-dabiАбу-Даби