Мать Эминема умерла за три дня до его выступления в Абу-Даби

В возрасте 69 лет умерла Дерби Нельсон, мать американского рэпера Эминема, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Смерть матери звезды хип-хопа подтвердил давний представитель Эминема Деннис Деннехи. Причину смерти пока не назвали, однако, как известно, Дербі Нельсон боролась с раком легких.

У Эминема были сложные отношения с матерью. Рэпер презирал ее в текстах своих песен. Так, например, было в сингле 2002 года Cleaning Out My Closet, где Эминем поет: "Witnessing your mama poppin' prescription pills in the kitchen."

В его оскароносном хите Lose Yourself из фильма "8 миля", где он упоминает "мамины спагетти", чувства певца буквально "кипели". Эта песня стала лучшей рэп-песней на церемонии вручения "Грэмми" 2004 года.

Через три дня Эминем будет выступать после гонок Формулы-1 в Абу-Даби, но известно ли, отменит ли он его в связи с последними событиями.

Напомним

