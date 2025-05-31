Представительница Таиланда победила на конкурсе Мисс Мира в Индии: украинка Мария Мельниченко попала в топ-8

В субботу, 31 мая, в Гайдарабаде (Индия) состоялся международный конкурс красоты Мисс Мира 2025. Корона и почетный титул достались представительнице Таиланда, Опал Сучати Чуангсри. Об этом сообщает издание Marca, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в этом году в конкурсе "Мисс мира" приняли участие рекордные 108 участниц со всего мира.

Как пишет издание, конкурсантки соревновались не только в традиционных категориях, таких как вечерние наряды и национальные костюмы, но и в целевых соревнованиях, призванных подчеркнуть гуманитарную приверженность и социальное влияние.

Прошлогодняя победительница конкурса Мисс Мира Кристина Пишкова из Чехии вручила модели из Таиланда корону Мисс Мира на 72-м финале конкурса.

Коронована новая королева - Опал Сухата Чуангсри из Таиланда официально стала Мисс Мира 2025! - говорится в заметке.

Что известно об Опал Сучате Чуангсри, победительнице Мисс Мира 2025

21-летняя Опал Сучата Чуангсри (третья победительница Мисс Мира из Таиланда в истории конкурса) - модель и студентка Thammasat University, факультет Политологии и Международных отношений. Девушка интересуется психологией и антропологией, играет на укулеле. Опал свободно владеет тайским, английским и китайскими языками. После операции в 16 лет по удалению доброкачественной опухоли в груди, она стала заниматься вопросами женского здоровья. У нее есть своя платформа для женщин Opal For Her.

20-летняя украинка Мария Мельниченко попала в топ-8. Она является студенткой четвертого курса Государственного налогового университета в Ирпене по специальности Финансы, банковское дело и страхование. Мельниченко также строит карьеру модели.

Мисс Мира считается старейшим международным конкурсом красоты. Впервые прошел в Великобритании в 1951 году.

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