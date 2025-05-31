Представниця Таїланду перемогла на конкурсі Міс Світу в Індії: українка Марія Мельниченко потрапила в топ-8
Київ • УНН
У Гайдарабаді відбувся міжнародний конкурс краси Міс Світу 2025, де перемогла Опал Сучаті Чуангсрі з Таїланду. Українка Марія Мельниченко увійшла до топ-8 конкурсу.
У суботу, 31 травня, у Гайдарабаді (Індія) відбувся міжнародний конкурс краси Міс Світу 2025. Корона і почесний титул дісталися представниці Таїланду, Опал Сучаті Чуангсрі. Про це інформує видання Marca, передає УНН.
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Зазначається, що цього року у конкурсі "Міс світу" взяли участь рекордні 108 учасниць з усього світу.
Як пише видання, конкурсантки змагалися не лише у традиційних категоріях, таких як вечірні вбрання та національні костюми, а й у цільових змаганнях, покликаних наголосити на гуманітарній прихильності та соціальному впливі.
Торішня переможниця конкурсу Міс Світу Христина Пишкова з Чехії вручила моделі з Таїланду корону Міс Світу на 72-му фіналі конкурсу.
Короновано нову королеву - Опал Сухата Чуангсрі з Таїланду офіційно стала Міс Світу 2025!
Що відомо про Опал Сучату Чуангсрі, переможницю Міс Світу 2025
21-річна Опал Сучата Чуангсрі (третя переможниця Міс Світу з Таїланду в історії конкурсу) - модель і студентка Thammasat University, факультет Політології та Міжнародних відносин. Дівчина цікавиться психологією та антропологією, грає на укулеле. Опал вільно володіє тайською, англійською та китайськими мовами. Після операції у 16 років з видалення доброякісної пухлини в грудях, вона стала займатися питаннями жіночого здоров’я. У неї є своя платформа для жінок Opal For Her.
20-річна українка Марія Мельниченко потрапила до топ-8. Вона є студенткою четвертого курсу Державного податкового університету в Ірпені за спеціальністю Фінанси, банківська справа та страхування. Мельниченко також будує кар'єру моделі.
Міс Світу вважається найстарішим міжнародним конкурсом краси. Вперше пройшов у Великій Британії у 1951 році.
"Міс Світу-2025": хто представляє Україну та що відомо про костюм під назвою "Душа землі"12.05.25, 15:09 • 5608 переглядiв