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США озвучили крайний срок для переговоров: Трамп и Рубио готовят решение

Киев • УНН

 • 11572 просмотра

Трамп и Рубио серьезно относятся к переговорам Украины и России. Решение будут принимать с учетом развития событий в течение двухнедельного срока.

США озвучили крайний срок для переговоров: Трамп и Рубио готовят решение

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио серьезно относятся к переговорам между Украиной и Россией. Соответствующие решения они примут по истечении объявленного Трампом двухнедельного срока. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс в эфире Fox News, передает УНН.

Детали

Ведущий Fox News поинтересовался у Темми Брюс, когда этот, уже не впервые озвучиваемый срок в две недели, который "постоянно движется, на самом деле наступит". В ответ она возразила, что "он не движется".

У нас есть недавнее заявление как президента, так и секретаря (Рубио - ред.), которые отметили, что это не является долгосрочным делом. Это не просто стандартная рабочая процедура. Это не будет длиться месяцами или годами, когда у нас есть стандарты и ориентиры относительно того, что должно происходить

- пояснила пресс-секретарь.

По ее словам, Трамп "полон надежды" на прогресс в переговорах, но настроен решительно. Темми Брюс считает, что о решительности Трампа свидетельствуют "его недавние очень агрессивные посты в Truth Social о разочаровании Путиным, о том, что он знает, что он чувствует, что тот изменился".

"Президент очень откровенен относительно того, что он чувствует, есть новые рамки, новые временные рамки, когда мы узнаем, серьезны ли они (Украина и РФ - ред.), и они (Трамп и Рубио - ред.) будут принимать решения в соответствии с этим", - отметила пресс-секретарь, добавив, что требования США обеим сторонам известны.

Напомним

16 мая 2025 года в Стамбуле состоялись первые за более чем три года прямые переговоры Украины и России. Они завершились через около двух часов от начала.

Пресс-секретарь Госдепа США заявила, что Трамп разочарован обстрелами Украины во время переговоров о перемирии. США будут принимать решения относительно переговоров с учетом развития событий.

В понедельник, 02 июня 2025 года в Стамбуле состоится следующий раунд переговоров между Украиной и Россией. Украина ждет от РФ "меморандум" с видением прекращения огня для обсуждения.

США не планируют направлять делегацию на переговоры Украины и РФ в Стамбуле. Трамп ожидает прогресса, но хочет видеть результаты встречи без участия американской стороны.

В Стамбул на новые переговоры от России поедет та же самая делегация. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Украина уже передала России свое видение мирного урегулирования, но ждет их проект. В Киеве считают, что российское руководство делает все, чтобы встречи были пустыми.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и партнеры не имеют информации о целях России на встрече в Стамбуле. Он подчеркнул необходимость серьезного подхода РФ к переговорам.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Truth Social
Марко Рубио
Фокс Ньюс
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Стамбул
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
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