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США озвучили крайній термін для переговорів: Трамп і Рубіо готують рішення

Київ • УНН

 • 19073 перегляди

Трамп та Рубіо серйозно ставляться до перемовин України та Росії. Рішення прийматимуть з урахуванням розвитку подій протягом двотижневого терміну.

США озвучили крайній термін для переговорів: Трамп і Рубіо готують рішення

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та державний секретар Марко Рубіо серйозно ставляться до перемовин між Україною та Росією. Відповідні рішення вони ухвалять через оголошений Трампом двотижневий термін. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс в ефірі Fox News, передає УНН.

Деталі

Ведучий Fox News поцікавився у Теммі Брюс, коли цей, вже не вперше озвучуваний строк у два тижні, який "постійно рухається, насправді настане". У відповідь вона заперечила, що "він не рухається".

Ми маємо нещодавню заяву як президента, так і секретаря (Рубіо - ред.), які зазначили, що це не є довгостроковою справою. Це не просто стандартна робоча процедура. Це не буде тривати місяцями чи роками, коли ми маємо стандарти і орієнтири щодо того, що повинно відбуватися

- пояснила речниця.

За її словами, Трамп "сповнений надії" на прогрес у переговорах, але налаштований рішуче. Теммі Брюс вважає, що про рішучість Трампа свідчать "його недавні дуже агресивні пости в Truth Social про розчарування Путіним, про те, що він знає, що він відчуває, що той змінився".

"Президент дуже відвертий щодо того, що він відчуває, є нові рамки, нові часові рамки, коли ми дізнаємося, чи вони (Україна й РФ - ред.) серйозні, і вони (Трамп і Рубіо - ред.) будуть приймати рішення відповідно до цього", - зазначила речниця, додавши, що вимоги США обом сторонам відомі.

Нагадаємо

16 травня 2025 року у Стамбулі відбулись перші за понад три роки прямі переговори України і росії. Вони завершилися через близько дві години від початку.

Речниця Держдепу США заявила, що Трамп розчарований обстрілами України під час переговорів про перемир'я. США будуть приймати рішення щодо переговорів з урахуванням розвитку подій.

У понеділок, 02 червня 2025 року у Стамбулі відбудеться наступний раунд переговорів між Україною та росією. Україна чекає від рф "меморандум" з баченням припинення вогню для обговорення.

США не планують надсилати делегацію на переговори України та рф у Стамбулі. Трамп очікує прогресу, але хоче бачити результати зустрічі без участі американської сторони.

До Стамбула на нові переговори від росії поїде та ж сама делегація. Про це повідомила речниця мзс рф марія захарова.

Україна вже передала росії своє бачення мирного врегулювання, але чекає на їхній проєкт. У Києві вважають, що російське керівництво робить все, щоб зустрічі були порожніми.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та партнери не мають інформації про цілі росії на зустрічі в Стамбулі. Він наголосив на необхідності серйозного підходу рф до переговорів.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Truth Social
Марко Рубіо
Фокс Ньюс
Державний департамент США
Дональд Трамп
Стамбул
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
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