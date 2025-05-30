Україна готова до переговорів з рф: Єрмак нагадав, що Київ чекає на проєкт російського "меморандуму"

Україна вже подала росії власне бачення мирного врегулювання, але досі чекає на російський "проєкт". Втім, поки що, російське керівництво "робить усе можливе, щоб зустрічі були порожніми", вважають у Києві.

Передає УНН із посиланням на Le Monde.

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Україна готова провести нові переговори з росією в Стамбулі наступного тижня. Водночас у Києві чекають на російський документ, з метою ознайомлення.

Україна готова взяти участь у наступній зустрічі, але ми хочемо долучитися до конструктивної дискусії. Це означає, що нам важливо отримати російський проєкт - заявив керівник апарату президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак.

Чи є ця заява офіційною умовою для участі в переговорах, Le Monde не підтверджує.

Але також у матеріалі зазначається, що Україна оголосила, що вже подала росії власне бачення мирного врегулювання. У Києві закликають москву зробити те саме.

Зеленський нещодавно заявляв, що росія "робить усе можливе, щоб зустрічі були порожніми.

І це ще одна причина, чому мають бути достатні санкції, достатній тиск на Росію". - казав президент України

Нагадаємо

УНН повідомляв: 2 червня у Стамбулі відбудеться наступний раунд переговорів між Україною та росією. Україна чекає від рф "меморандум" з баченням припинення вогню для обговорення.

Україна передала російській стороні своє бачення параметрів можливого припинення вогню та досі очікує у відповідь обіцяний "меморандум". Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у п'ятницю.