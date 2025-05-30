Украина готова к переговорам с рф: Ермак напомнил, что Киев ждет проект российского "меморандума"

Украина уже подала россии собственное видение мирного урегулирования, но до сих пор ждет российский "проект". Впрочем, пока что, российское руководство "делает все возможное, чтобы встречи были пустыми", считают в Киеве.

Передает УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Украина готова провести новые переговоры с россией в Стамбуле на следующей неделе. В то же время в Киеве ждут российский документ с целью ознакомления.

"Украина готова принять участие в следующей встрече, но мы хотим приобщиться к конструктивной дискуссии. Это означает, что нам важно получить российский проект", - заявил руководитель аппарата президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Является ли это заявление официальным условием для участия в переговорах, Le Monde не подтверждает.

Но также в материале отмечается, что Украина объявила, что уже подала россии собственное видение мирного урегулирования. В Киеве призывают москву сделать то же самое.

Зеленский недавно заявлял, что россия "делает все возможное, чтобы встречи были пустыми.

И это еще одна причина, почему должны быть достаточные санкции, достаточное давление на Россию". - говорил президент Украины

Напомним

УНН сообщал: 2 июня в Стамбуле состоится следующий раунд переговоров между Украиной и россией. Украина ждет от рф "меморандум" с видением прекращения огня для обсуждения.

Украина передала российской стороне свое видение параметров возможного прекращения огня и до сих пор ожидает в ответ обещанный "меморандум". Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в пятницу.