Україна та партнери досі не мають чіткої інформації про плани росіян у Стамбулі - Зеленський

Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. В України – немає, у Туреччини – немає, у Сполучених Штатів – також немає, як і в інших партнерів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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За словами Глави держави, триває підготовка до нових дипломатичних кроків разом з партнерами в Європі та в Сполучених Штатах.

Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас – немає, у Туреччини – немає, у Сполучених Штатів – також немає, як і в інших партнерів. І поки це виглядає не дуже серйозно - сказав Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Він додав, що з цього приводу вчора говорили з Президентом Туреччини Ердоганом.

Звісно, всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реально припинення вогню. Всі хочуть, щоб росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічей. Ми свою адженду дали. Ми сподіваємось, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру - резюмував Зеленський.

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

Доповнення

30 травня Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ані в Україні, ані Туреччина як приймаюча сторона не маємо жодної інформації про російський так званий "меморандум". Росіяни чомусь приховують свій цей документ. Абсолютно дивна позиція. Жодного розуміння формату.

Міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що Україна передала росії документ про припинення вогню.

30 травня Президент України Володимир Зеленський обговорив з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом можливу наступну зустріч у Стамбулі з рф. Також обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, росії, Туреччини і Сполучених Штатів.

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що російська делегація відправляється до Стамбула, де в понеділок, 2 червня, чекатиме українську делегацію для подальших переговорів, а щодо обіцяного російського "меморандуму" - то, за словами пєскова, "нічого оприлюднюватись не буде", і російська сторона хоче обговорювати його вже під час переговорів.