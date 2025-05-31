Украина и партнеры до сих пор не имеют четкой информации о планах россиян в Стамбуле - Зеленский

По состоянию на данный момент нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У Украины – нет, у Турции – нет, у Соединенных Штатов – тоже нет, как и у других партнеров. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Главы государства, идет подготовка к новым дипломатическим шагам вместе с партнерами в Европе и в Соединенных Штатах.

По состоянию на данный момент нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас – нет, у Турции – нет, у Соединенных Штатов – тоже нет, как и у других партнеров. И пока это выглядит не очень серьезно - сказал Зеленский во время вечернего видеообращения.

Он добавил, что по этому поводу вчера говорили с Президентом Турции Эрдоганом.

Конечно, все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и чтобы было реально прекращение огня. Все хотят, чтобы россия прекратила играться с дипломатией и заканчивала войну. Все хотят серьезного мира, и россия должна на это пойти. Именно такой должна быть адженда встреч. Мы свою адженду дали. Мы надеемся, что американская сторона будет решительной в вопросе санкций, чтобы помочь миру - резюмировал Зеленский.

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

Дополнение

30 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ни в Украине, ни Турция как принимающая сторона не имеем никакой информации о российском так называемом "меморандуме". Россияне почему-то скрывают свой этот документ. Абсолютно странная позиция. Никакого понимания формата.

Министр обороны Рустем Умеров заявлял, что Украина передала россии документ о прекращении огня.

30 мая Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможную следующую встречу в Стамбуле с рф. Также обсуждали возможность организации четырехсторонней встречи на уровне лидеров Украины, россии, Турции и Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что российская делегация отправляется в Стамбул, где в понедельник, 2 июня, будет ждать украинскую делегацию для дальнейших переговоров, а относительно обещанного российского "меморандума" - то, по словам пескова, "ничего обнародоваться не будет", и российская сторона хочет обсуждать его уже во время переговоров.