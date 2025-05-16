Переговори України та росії в Туреччині: стали відомі нові деталі зустрічі

Переговори України і росії в Туреччині відбулись у спокійній атмосфері. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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За даними видання, команди переговорників сиділи одна навпроти одної по обидві сторони U-подібного столу. При цьому росіяни були одягнені в костюми, а частина українців була у військовій формі.

Водночас зазначається, що під час зустрічі не було узгоджено конкретного розкладу чи місця проведення наступного раунду переговорів. Також повідомляється, що українці спілкувалися своєю мовою через перекладача.

Крім того, повідомляється, що росія відхилила прохання України про присутність представників США і Туреччини в залі.

Нагадаємо

У Стамбулі 16 травня відбулись переговори між Україною і росією. Це були перші прямі переговори за понад три роки з моменту повномасштабного вторгнення. Вони завершилися через близько дві години від початку.

Однак, як зазначив радник Офісу президента України Михайло Подоляк, росія не зацікавлена в реальних переговорах, а лише імітує їх, одночасно атакуючи українські міста.

Цю позицію підтвердив і голова російської делегації володимир мединський. Під час переговорів він заявив, що кремль готовий воювати, скільки буде потрібно. У якості прикладу він навів російсько-шведську війну, яка тривала 21 рік, з 1700 по 1721 роки.

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