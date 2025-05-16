Переговори України та рф у Стамбулі: турецький чиновник оцінив їх як "більш позитивні, ніж очікувалося"
Київ • УНН
Переговори між Україною та росією в Стамбулі були позитивними, незважаючи на вимоги рф щодо відведення військ. Обговорено обмін полоненими, але делегація рф не мала повноважень.
Турецький чиновник заявив, що п'ятничні переговори між Україною та росією були "більш позитивними, ніж очікувалося", через кілька годин після завершення зустрічі у Стамбулі, пише УНН з посиланням на CNN.
Вони були більш позитивними, ніж очікувалося. Вони не використовували звинувачувальної мови
Чиновник заявив, що вимога росії про те, щоб Україна вивела війська з території, яка перебуває під її контролем, була зроблена "в контексті розмови про припинення вогню".
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"У той момент, коли здавалося, що ми зайшли в глухий кут, ми запропонували обмін військовополоненими, який включатиме три категорії - дітей, цивільних осіб і солдатів. Українська сторона вийшла, щоб отримати на це схвалення", - сказав турецький чиновник про погоджений обмін полоненими між двома країнами.
Російській команді "здавалося, потрібно було менше консультуватися, ніж українцям", - сказав чиновник, додавши: "Це дві сторони, які сідають за стіл переговорів, щоб обговорити дві різні речі. Але той факт, що вони приїхали до Стамбула, можна розглядати як потребу з їхнього боку знайти вихід".
Доповнення
Переговори України та росії в Стамбулі 16 травня - перші прямі переговори за понад три роки - завершилися через близько дві години від початку.
Раніше українське дипломатичне джерело повідомило у коментарі ЗМІ, що вимоги росії на переговорах у Стамбулі є "нереалістичними". росія на переговорах, за даними українського дипломатичного джерела, вимагала відведення української армії "з кількох районів всередині України" в обмін на припинення вогню, повідомив журналіст Axios Барак Равід. Делегація рф не мала повноважень для важливих рішень, вони не готові ухвалити нічого значущого для припинення війни, вказувало CNN з посиланням на українське джерело.
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Це були перші прямі переговори між Києвом та москвою після тих, що були невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році.
Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але глава кремля володимир путін відмовився бути присутнім на прямих переговорах, хоч сам їх перед цим запропонував, і натомість відправив делегацію нижчого рівня.
Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна.