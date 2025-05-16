Переговори України та рф у Стамбулі: турецький чиновник оцінив їх як "більш позитивні, ніж очікувалося"

Турецький чиновник заявив, що п'ятничні переговори між Україною та росією були "більш позитивними, ніж очікувалося", через кілька годин після завершення зустрічі у Стамбулі, пише УНН з посиланням на CNN.

Вони були більш позитивними, ніж очікувалося. Вони не використовували звинувачувальної мови - заявив турецький чиновник CNN.

Чиновник заявив, що вимога росії про те, щоб Україна вивела війська з території, яка перебуває під її контролем, була зроблена "в контексті розмови про припинення вогню".

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"У той момент, коли здавалося, що ми зайшли в глухий кут, ми запропонували обмін військовополоненими, який включатиме три категорії - дітей, цивільних осіб і солдатів. Українська сторона вийшла, щоб отримати на це схвалення", - сказав турецький чиновник про погоджений обмін полоненими між двома країнами.

Російській команді "здавалося, потрібно було менше консультуватися, ніж українцям", - сказав чиновник, додавши: "Це дві сторони, які сідають за стіл переговорів, щоб обговорити дві різні речі. Але той факт, що вони приїхали до Стамбула, можна розглядати як потребу з їхнього боку знайти вихід".

Доповнення

Переговори України та росії в Стамбулі 16 травня - перші прямі переговори за понад три роки - завершилися через близько дві години від початку.

Раніше українське дипломатичне джерело повідомило у коментарі ЗМІ, що вимоги росії на переговорах у Стамбулі є "нереалістичними". росія на переговорах, за даними українського дипломатичного джерела, вимагала відведення української армії "з кількох районів всередині України" в обмін на припинення вогню, повідомив журналіст Axios Барак Равід. Делегація рф не мала повноважень для важливих рішень, вони не готові ухвалити нічого значущого для припинення війни, вказувало CNN з посиланням на українське джерело.

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Це були перші прямі переговори між Києвом та москвою після тих, що були невдовзі після повномасштабного вторгнення кремля у 2022 році.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прибув до Туреччини готовим до переговорів, але глава кремля володимир путін відмовився бути присутнім на прямих переговорах, хоч сам їх перед цим запропонував, і натомість відправив делегацію нижчого рівня.

Президент США Дональд Трамп натякнув, що готовий приєднатися до переговорів на високому рівні в Туреччині, але розвіяв усіляку надію на прорив після підтвердження відсутності путіна.