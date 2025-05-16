Переговоры Украины и России в Стамбуле: турецкий чиновник оценил их как "более позитивные, чем ожидалось"

Турецкий чиновник заявил, что пятничные переговоры между Украиной и россией были "более позитивными, чем ожидалось", через несколько часов после завершения встречи в Стамбуле, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Они были более позитивными, чем ожидалось. Они не использовали обвинительной речи - заявил турецкий чиновник CNN.

Чиновник заявил, что требование россии о том, чтобы Украина вывела войска с территории, находящейся под ее контролем, было сделано "в контексте разговора о прекращении огня".

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"В тот момент, когда казалось, что мы зашли в тупик, мы предложили обмен военнопленными, который будет включать три категории - детей, гражданских лиц и солдат. Украинская сторона вышла, чтобы получить на это одобрение", - сказал турецкий чиновник о согласованном обмене пленными между двумя странами.

Российской команде "казалось, нужно было меньше консультироваться, чем украинцам", - сказал чиновник, добавив: "Это две стороны, которые садятся за стол переговоров, чтобы обсудить две разные вещи. Но тот факт, что они приехали в Стамбул, можно рассматривать как потребность с их стороны найти выход".

Дополнение

Переговоры Украины и россии в Стамбуле 16 мая - первые прямые переговоры за более чем три года - завершились спустя около двух часов от начала.

Ранее украинский дипломатический источник сообщил в комментарии СМИ, что требования россии на переговорах в Стамбуле являются "нереалистичными". россия на переговорах, по данным украинского дипломатического источника, требовала отвода украинской армии "из нескольких районов внутри Украины" в обмен на прекращение огня, сообщил журналист Axios Барак Равид. Делегация рф не имела полномочий для важных решений, они не готовы принять ничего значимого для прекращения войны, указывало CNN со ссылкой на украинский источник.

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Это были первые прямые переговоры между Киевом и москвой после тех, что были вскоре после полномасштабного вторжения кремля в 2022 году.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию готовым к переговорам, но глава кремля владимир путин отказался присутствовать на прямых переговорах, хотя сам их перед этим предложил, и вместо этого отправил делегацию более низкого уровня.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что готов присоединиться к переговорам на высоком уровне в Турции, но развеял всякую надежду на прорыв после подтверждения отсутствия путина.