Переговоры Украины и россии в Турции: стали известны новые детали встречи

Переговоры Украины и россии в Турции прошли в спокойной обстановке. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По данным издания, команды переговорщиков сидели друг напротив друга по обе стороны U-образного стола. При этом россияне были одеты в костюмы, а часть украинцев была в военной форме.

В то же время отмечается, что во время встречи не было согласовано конкретного расписания или места проведения следующего раунда переговоров. Также сообщается, что украинцы общались на своем языке через переводчика.

Кроме того, сообщается, что россия отклонила просьбу Украины о присутствии представителей США и Турции в зале.

Напомним

В Стамбуле 16 мая состоялись переговоры между Украиной и Россией. Это были первые прямые переговоры за более чем три года с момента полномасштабного вторжения. Они завершились через около двух часов от начала.

Однако, как отметил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Россия не заинтересована в реальных переговорах, а лишь имитирует их, одновременно атакуя украинские города.

Эту позицию подтвердил и глава российской делегации владимир мединский. Во время переговоров он заявил, что кремль готов воевать, сколько потребуется. В качестве примера он привел русско-шведскую войну, которая длилась 21 год, с 1700 по 1721 годы.

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