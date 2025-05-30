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США не планують направляти делегацію на переговори у Стамбулі - Atlantic

Київ • УНН

 • 810 перегляди

США не планують надсилати делегацію на переговори України та рф у Стамбулі. Трамп очікує прогресу, але хоче бачити результати зустрічі без участі американської сторони.

США не планують направляти делегацію на переговори у Стамбулі - Atlantic

США не планують відправляти делегацію на переговори, коли у Стамбулі відбудеться друга зустріч представників України та рф, з посиланням на джерела пише The Atlantic, передає УНН.

Деталі

"Хоча останніми днями Трамп говорив із помічниками про запровадження нових санкцій проти росії, він чекає, що станеться, коли представники України та росії зустрінуться для другого раунду переговорів, призначеного на наступний тиждень у Стамбулі; США не планують надсилати делегацію, але помічники Білого дому сказали, що Трамп хоче бачити прогрес", - ідеться у публікації.

Переговори України та росії: США, Британія, Франція та Німеччина будуть присутні на рівні радників з безпеки - Келлог30.05.25, 05:25 • 15154 перегляди

Доповнення

16 травня у Стамбулі відбулися перші за понад три роки прямі українсько-російські переговори. Було зокрема досягнуто домовленості про обмін "1000 на 1000", який тривав у три етапи і завершився 25 травня.

Наступний раунд переговорів очікується у Стамбулі 2 червня, хоча до цього пропонувалися різні майданчики - у тому числі у Ватикані та Швейцарії. 

Перед цією зустріччю очільник української делегації на переговорах з рф, міністр оборони України Рустем Умєров передав очільнику російської делегації володимиру мединському документ, який відображає українську позицію. Російська сторона обіцяного свого "меморандуму" ще не передавала.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак поінформував спецпредставника президента США Стіва Віткоффа про важливість присутності представників США та ЄС під час чергового раунду переговорів з росією щодо миру в Україні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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