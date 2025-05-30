США не планируют направлять делегацию на переговоры в Стамбуле - Atlantic

США не планируют отправлять делегацию на переговоры, когда в Стамбуле состоится вторая встреча представителей Украины и России, со ссылкой на источники пишет The Atlantic, передает УНН.

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"Хотя в последние дни Трамп говорил с помощниками о введении новых санкций против россии, он ждет, что произойдет, когда представители Украины и россии встретятся для второго раунда переговоров, назначенного на следующую неделю в Стамбуле; США не планируют посылать делегацию, но помощники Белого дома сказали, что Трамп хочет видеть прогресс", - говорится в публикации.

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16 мая в Стамбуле состоялись первые за более чем три года прямые украинско-российские переговоры. Была, в частности, достигнута договоренность об обмене "1000 на 1000", который продолжался в три этапа и завершился 25 мая.

Следующий раунд переговоров ожидается в Стамбуле 2 июня, хотя до этого предлагались различные площадки - в том числе в Ватикане и Швейцарии.

Перед этой встречей глава украинской делегации на переговорах с россией, министр обороны Украины Рустем Умеров передал главе российской делегации владимиру мединскому документ, отражающий украинскую позицию. Российская сторона обещанного своего "меморандума" еще не передавала.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак проинформировал спецпредставителя президента США Стива Виткоффа о важности присутствия представителей США и ЕС во время очередного раунда переговоров с россией по миру в Украине.