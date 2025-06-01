Арестант СИЗО обманул семьи военных на 350 тыс грн продавая несуществующие запчасти к РЭБ

В Киеве сообщили о подозрении арестанту следственного изолятора, который в соцсетях выдавал себя за военного и продавал комплектующие к средствам радиоэлектронной борьбы. Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, Киевская городская прокуратура, передает УНН.

В дежурную часть Шевченковского управления полиции обратились граждане с заявлениями о том, что их обманули. По указанному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Как рассказала следователь Шевченковского управления полиции Анастасия Футорянина, в ходе досудебного расследования правоохранители установили, что к мошенничеству причастен 35-летний уроженец Киевщины, осужденный за серию имущественных преступлений, который сейчас ждет апелляцию судебного приговора.

Злоумышленник, находясь в СИЗО, разместил в Интернете объявление о продаже комплектующих к средствам радиоэлектронной борьбы. Для того, чтобы вызвать доверие у граждан, фигурант разместил фото мужчины в военной форме. В дальнейшем, во время общения с потенциальными покупателями, в основном родственниками военнослужащих, нарушитель вводил их в заблуждение и последние пересылали задаток на карточку его сокамернику, однако желаемого товара не получали. Сейчас мы доказали причастность мужчины к 16-ти эпизодам преступной деятельности, нанеся гражданам ущерб почти на 345 тысяч гривен