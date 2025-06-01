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Арестант СИЗО обманул семьи военных на 350 тыс грн продавая несуществующие запчасти к РЭБ

Киев • УНН

 • 642 просмотра

35-летний мужчина, осужденный за серию имущественных преступлений, размещал в интернете объявления о продаже электронных устройств, а для того, чтобы вызвать доверие граждан, вел общение от имени военного и разместил фото человека в военной форме. Полицейские доказали причастность нарушителя к 16 эпизодам преступной деятельности.

Арестант СИЗО обманул семьи военных на 350 тыс грн продавая несуществующие запчасти к РЭБ

В Киеве сообщили о подозрении арестанту следственного изолятора, который в соцсетях выдавал себя за военного и продавал комплектующие к средствам радиоэлектронной борьбы. Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

В дежурную часть Шевченковского управления полиции обратились граждане с заявлениями о том, что их обманули. По указанному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Как рассказала следователь Шевченковского управления полиции Анастасия Футорянина, в ходе досудебного расследования правоохранители установили, что к мошенничеству причастен 35-летний уроженец Киевщины, осужденный за серию имущественных преступлений, который сейчас ждет апелляцию судебного приговора.

Злоумышленник, находясь в СИЗО, разместил в Интернете объявление о продаже комплектующих к средствам радиоэлектронной борьбы. Для того, чтобы вызвать доверие у граждан, фигурант разместил фото мужчины в военной форме. В дальнейшем, во время общения с потенциальными покупателями, в основном родственниками военнослужащих, нарушитель вводил их в заблуждение и последние пересылали задаток на карточку его сокамернику, однако желаемого товара не получали. Сейчас мы доказали причастность мужчины к 16-ти эпизодам преступной деятельности, нанеся гражданам ущерб почти на 345 тысяч гривен

- сообщила следователь.

"Таким образом четверо пострадавших перечислили подозреваемому почти 350 тыс. гривен. Никаких посылок от продавца так никто и не получил", - добавили в прокуратуре.

Во время досудебного расследования у подозреваемого изъяли личный мобильный телефон, который использовался для создания фейковой страницы в соцсетях. 

Следователи при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщили фигуранту о подозрении в мошенничестве. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним

Полицейские прекратили деятельность организованной преступной группы, участники "продавали" в интернете несуществующие дроны и автомобили для военных ВСУ. В настоящее время установлено 67 эпизодов преступной деятельности мошенников, а предварительная сумма убытков превышает 46 млн грн. Некоторые злоумышленники задержаны в рамках международной спецоперации на территории Республики Молдова, сообщил в среду Департамент киберполиции Нацполиции и Офис Генпрокурора.

На фронт поставили более 120 тыс. бракованных снарядов: разоблачены два должностных лица оборонного завода29.04.25, 17:37 • 11249 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
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