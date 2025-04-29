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Нью-Йорк Таймс

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На фронт поставили более 120 тыс. бракованных снарядов: разоблачены два должностных лица оборонного завода

Киев • УНН

 • 610 просмотра

Руководство оборонного завода в Днепропетровской области поставило армии более 120 тыс. бракованных минометных снарядов. Им инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ, что привело к тяжким последствиям.

На фронт поставили более 120 тыс. бракованных снарядов: разоблачены два должностных лица оборонного завода

Правоохранители задержали двух должностных лиц оборонного завода в Днепропетровской области и их сообщников, которые поставили армии более 120 тыс. бракованных минометных снарядов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

Детали

Как выяснили следователи, поставки на фронт непригодных минометных снарядов, было не ошибкой, а составной частью преступной схемы.

В 2024 году руководство оборонного завода в Днепропетровской области заключило договор о изготовлении боеприпасов для ВСУ с Агентством оборонных закупок. По договору, предприятие должно было поставить войску оптовые партии 120-миллиметровых минометных снарядов на более 11 млрд грн.

Экспертиза установила, что во время производства снарядов использовалась смесь порохов, один из которых не предназначен для использования в зарядах к минометам указанного калибра. Использование непригодной компоненты привело к нестабильной работе всего порохового заряда. Кроме того, капсюли-воспламенители были с дефектом, что на практике вызывало осечки.

Подозреваемые, понимая проблему, не остановили производство и продолжили выпуск брака ради прибыли от госзаказа.

В результате защитникам поставили более 120 тыс непригодных к использованию снарядов, которые были отозваны с линии фронта, что нанесло значительный ущерб боеспособности Сил обороны.

О подозрении сообщили генеральному директору оборонного завода, его первому заместителю, а также начальнику группы контроля качества военного представительства Минобороны Украины и экс-руководителю этого представительства.

Им инкриминируется препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, которое привело к тяжким последствиям (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 УК Украины).

Подозреваемых задержали, решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Напомним

Нацполиция ликвидировала организованную преступную группу мошенников, которая выманила у заказчиков деньги и не поставила для ВСУ более ста дронов стоимостью почти 11 миллионов гривен.

Лилия Набока

Лилия Набока

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