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The New York Times

Безпілотний літальний апарат

Поставили на фронт понад 120 тис. бракованих снарядів: викрито двох посадовців оборонного заводу

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині поставило армії понад 120 тис бракованих мінометних снарядів. Їм інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ, що призвело до тяжких наслідків.

Поставили на фронт понад 120 тис. бракованих снарядів: викрито двох посадовців оборонного заводу

Правоохоронці затримали двох посадовців оборонного заводу на Дніпропетровщині та їхніх спільників, які поставили армії понад 120 тис. бракованих мінометних снарядів. Про це повідомляє УНН х посиланням на Офіс генерального прокурора у Telegram.

Деталі

Як з’ясували слідчі, постачання на фронт непридатних мінометних снарядів, було не помилкою, а складовою злочинної схеми.

У 2024 році керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині уклало договір про виготовлення боєприпасів для ЗСУ з Агентством оборонних закупівель. За договором, підприємство мало поставити війську оптові партії 120-міліметрових мінометних снарядів на понад 11 млрд грн.

Експертиза встановила, що під час виробництва снарядів використовувалася суміш порохів, один з яких не призначений до використання в зарядах до мінометів вказаного калібру. Використання непридатної компоненти призвело до нестабільної роботи усього порохового заряду. Крім того, капсулі-запалювачі були з дефектом, що на практиці спричиняло осічки.

Підозрювані, розуміючи проблему, не зупинили виробництво і продовжили випуск браку заради прибутку від держзамовлення.

У результаті захисникам поставили понад 120 тис непридатних до використання снарядів, які було відкликано з лінії фронту, що завдало значної шкоди боєздатності Сил оборони.

Про підозру повідомили генеральному директору оборонного заводу, його першому заступнику, а також начальнику групи контролю якості військового представництва Міноборони України і екскерівнику цього представництва.

Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, яке призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 КК України).

Підозрюваних затримали, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо

Нацполіція ліквідувала організовану злочинну групу шахраїв, яка видурила в замовників гроші і не поставила для ЗСУ понад сто дронів вартістю майже 11 мільйонів гривень.

Лілія Набока

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