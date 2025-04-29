Поставили на фронт понад 120 тис. бракованих снарядів: викрито двох посадовців оборонного заводу

Правоохоронці затримали двох посадовців оборонного заводу на Дніпропетровщині та їхніх спільників, які поставили армії понад 120 тис. бракованих мінометних снарядів. Про це повідомляє УНН х посиланням на Офіс генерального прокурора у Telegram.

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Як з’ясували слідчі, постачання на фронт непридатних мінометних снарядів, було не помилкою, а складовою злочинної схеми.

У 2024 році керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині уклало договір про виготовлення боєприпасів для ЗСУ з Агентством оборонних закупівель. За договором, підприємство мало поставити війську оптові партії 120-міліметрових мінометних снарядів на понад 11 млрд грн.

Експертиза встановила, що під час виробництва снарядів використовувалася суміш порохів, один з яких не призначений до використання в зарядах до мінометів вказаного калібру. Використання непридатної компоненти призвело до нестабільної роботи усього порохового заряду. Крім того, капсулі-запалювачі були з дефектом, що на практиці спричиняло осічки.

Підозрювані, розуміючи проблему, не зупинили виробництво і продовжили випуск браку заради прибутку від держзамовлення.

У результаті захисникам поставили понад 120 тис непридатних до використання снарядів, які було відкликано з лінії фронту, що завдало значної шкоди боєздатності Сил оборони.

Про підозру повідомили генеральному директору оборонного заводу, його першому заступнику, а також начальнику групи контролю якості військового представництва Міноборони України і екскерівнику цього представництва.

Їм інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, яке призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 КК України).

Підозрюваних затримали, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо

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