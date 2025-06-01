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П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа
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Арештант СІЗО ошукав родини військових на 350 тис грн продаючи неіснуючі запчастини до РЕБ

Київ • УНН

 • 866 перегляди

35-річний чоловік, засуджений за серію майнових злочинів, розміщував в інтернеті оголошення щодо продажу електронних пристроїв, а для того, щоб викликати довіру громадян, вів спілкування від імені військового та  розмістив фото особи у військовій формі. Поліцейські довели причетність порушника до 16-ти епізодів злочинної діяльності.

Арештант СІЗО ошукав родини військових на 350 тис грн продаючи неіснуючі запчастини до РЕБ

У Києві повідомили про підозру арештанту слідчого ізолятора, який у соцмережах видавав себе за військового і продавав комплектуючі до засобів радіоелектронної боротьби. Про це інформує Головне управління Національної поліції у місті Києві, Київська міська прокуратура, передає УНН.

Деталі

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулись громадяни із заявами про те, що їх ошукали. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Анастасія Футоряніна, у ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що до шахрайства причетний 35-річний уродженець Київщини, засуджений за серію майнових злочинів, який наразі чекає на апеляцію судового вироку.

Зловмисник, перебуваючи у СІЗО, розмістив в Інтернеті оголошення щодо продажу комплектуючих до засобів радіоелектронної боротьби. Для того, аби викликати довіру у громадян, фігурант розмістив фото чоловіка у військовій формі. У подальшому, під час спілкування із потенційними покупцями, здебільшого рідними військовослужбовців, порушник вводив їх в оману й останні пересилали завдаток на картку його співкамернику, проте бажаного товару не отримували. Наразі ми довели причетність чоловіка до 16-ти епізодів злочинної діяльності, завдавши громадянам збитків на майже 345 тисяч гривень

- повідомила слідча.

"Таким чином четверо постраждалих перерахували підозрюваному майже 350 тис. гривень. Жодних посилок від продавця так ніхто і не отримав", - додали в прокуратурі.

Під час досудового розслідування у підозрюваного вилучили особистий мобільний телефон, який використовувався для створення фейкової сторінки у соцмережах. 

Слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру у шахрайстві. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо

Поліцейські припинили діяльність організованої злочинної групи, учасники "продавали" в інтернеті неіснуючі дрони та автівки для військових ЗСУ. Нині встановлено 67 епізодів злочинної діяльності шахраїв, а попередня сума збитків перевищує 46 млн грн. Деякі зловмисники затримані в межах міжнародної спецоперації на території Республіки Молдова, повідомив у середу Департамент кіберполіції Нацполіції та Офіс Генпрокурора.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
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