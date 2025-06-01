Арештант СІЗО ошукав родини військових на 350 тис грн продаючи неіснуючі запчастини до РЕБ

У Києві повідомили про підозру арештанту слідчого ізолятора, який у соцмережах видавав себе за військового і продавав комплектуючі до засобів радіоелектронної боротьби. Про це інформує Головне управління Національної поліції у місті Києві, Київська міська прокуратура, передає УНН.

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До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулись громадяни із заявами про те, що їх ошукали. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Анастасія Футоряніна, у ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що до шахрайства причетний 35-річний уродженець Київщини, засуджений за серію майнових злочинів, який наразі чекає на апеляцію судового вироку.

Зловмисник, перебуваючи у СІЗО, розмістив в Інтернеті оголошення щодо продажу комплектуючих до засобів радіоелектронної боротьби. Для того, аби викликати довіру у громадян, фігурант розмістив фото чоловіка у військовій формі. У подальшому, під час спілкування із потенційними покупцями, здебільшого рідними військовослужбовців, порушник вводив їх в оману й останні пересилали завдаток на картку його співкамернику, проте бажаного товару не отримували. Наразі ми довели причетність чоловіка до 16-ти епізодів злочинної діяльності, завдавши громадянам збитків на майже 345 тисяч гривень - повідомила слідча.

"Таким чином четверо постраждалих перерахували підозрюваному майже 350 тис. гривень. Жодних посилок від продавця так ніхто і не отримав", - додали в прокуратурі.

Під час досудового розслідування у підозрюваного вилучили особистий мобільний телефон, який використовувався для створення фейкової сторінки у соцмережах.

Слідчі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру у шахрайстві. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо

Поліцейські припинили діяльність організованої злочинної групи, учасники "продавали" в інтернеті неіснуючі дрони та автівки для військових ЗСУ. Нині встановлено 67 епізодів злочинної діяльності шахраїв, а попередня сума збитків перевищує 46 млн грн. Деякі зловмисники затримані в межах міжнародної спецоперації на території Республіки Молдова, повідомив у середу Департамент кіберполіції Нацполіції та Офіс Генпрокурора.

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