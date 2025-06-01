Лимиты на переводы с карты на карту, прохождение ВЛК, увеличение стоимости техосмотра авто: что ждет украинцев с 1 июня

С 1 июня в Украине вступают в силу ряд важных изменений, в частности, лимиты на переводы с карты на карту будут снижены, военнообязанные, имевшие статус "ограниченно годные", должны пройти повторное ВВК, а также вырастут цены на прохождение технического осмотра для автомобилей. Обо всех этих и не только изменениях - подробнее расскажет УНН.

Лимиты на переводы с карты на карту

С 1 июня ряд украинских банков готовятся к снижению лимитов на денежные переводы с карты на карту до 100 тыс. гривен с текущих 150 тыс. гривен.

Несмотря на отмену соответствующих ограничений со стороны Национального банка Украины с 1 апреля 2025 года, меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, подписанный более 50 банками и финансовыми учреждениями, остается в силе.

Согласно меморандуму, с 1 февраля 2025 года клиенты банков-подписантов со "средним" и "низким" уровнями риска имели возможность переводить 150 тыс. гривен в месяц, а с 1 июня лимит будет установлен до 100 тыс. гривен в месяц. Для клиентов с "высоким" уровнем риска действует лимит в 50 тыс. гривен

В комментарии УНН экономический эксперт Олег Пендзин разъяснил, кому стоит волноваться из-за лимитов на переводы с карты на карту, а кому нет.

"На официально зарегистрированных предпринимателей, ФЛП, это абсолютно никоим образом не будет влиять. Также это не повлияет на рядового украинца", - заявил Пендзин.

Новые тарифы техосмотра

19 мая вступило в силу постановление Кабинета министров, по которому начали действовать новые правила проведения обязательного технического контроля (ОТК) транспортных средств.

Ключевым нововведением является утверждение обязательной видеофиксации процесса техосмотра. То есть полный ход проверки конструкции и технического состояния автомобиля должен быть отображен на видео непрерывно.

Отметим, что с началом действия военного положения видеофиксация некоторое время не проводилась.

Среди других обязательств - создание фотографий транспортного средства со всех сторон.

С 1 июня цены за прохождение техосмотра вырастут, в зависимости от категории транспортного средства:

для легковых и грузовых авто до 3,5 тонн - цена вырастет с 1050 до 1700 гривен;

для автобусов и грузовиков свыше 3,5 тонн повысится цена с 1500 до 2300 гривен;

также рост до 2300 гривен для прицепов и мотоциклов (в зависимости от категории);

вырастет стоимость услуги внесения отметки МСТО (международного сертификата техосмотра) - с 300 до 500 гривен.

В Украине вступили в силу новые требования техосмотра: видеофиксация, фото и повышение стоимости

Прохождение ВВК для "ограниченно годных"

В марте прошлого года вступил в силу закон, по которому в Украине был отменен для военнообязанных статус "ограниченно годный". Закон ввел только два статуса: "годный" и "негодный" к военной службе.

В мае прошлого года Министерство обороны своим приказом определило список заболеваний, по которому будут устанавливаться статус годности военнообязанного к военной службе.

В соответствии с приказом, военно-врачебная экспертиза будет определять годность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих, военнообязанных и резервистов, устанавливать причинную связь заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий) с военной службой и определять необходимость и условия применения медико-социальной реабилитации и помощи военнослужащим.

По приказу признаются заболевания, по которым военнообязанного могут признать:

годным к военной службе;

негодным к военной службе с исключением из учета;

годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗ, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

негодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6 - 12 месяцев;

требует освобождения от выполнения служебных обязанностей на определенное количество календарных дней; отпуска для лечения в связи с болезнью на определенное количество календарных дней; отпуска для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) на определенное количество календарных дней; лечения в учреждении здравоохранения (учреждении) на срок не менее определенного количества календарных дней.

Закон обязывал бывшую категорию "ограниченно годных" пройти повторно ВВК до 4 февраля.

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

В феврале Верховная Рада продлила срок прохождения ВВК для "ограниченно годных". В соответствии с законом №4235-IX, украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, которые были признаны "ограниченно годными" к военной службе, должны до 5 июня пройти повторный медицинский осмотр с целью определения годности к военной службе.

Указанная норма не касается лиц с инвалидностью. Граждане могут сами обратиться в ТЦК и СП для получения повестки на ВВК, или оформить ее через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста (приложение "Резерв+").

Сроки прохождения ВВК для "ограниченно годных" перенесли до 5 июня

Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что в Украине среди ограниченно годных к военной службе граждан, которые повторно проходят военно-врачебную комиссию (ВВК), 99 % признаются годными.

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

Национальный мультипредметный тест

14 мая в Украине стартовал Национальный мультипредметный тест. Согласно календарному плану организации и проведения в этом году НМТ, утвержденного Министерством образования и науки Украины, тестирование будет проходить во время основных и дополнительных сессий.

Основные сессии проходят с 14 мая до 25 июня. Участники НМТ составляют тесты по четырем предметам: трем обязательным - украинскому языку, математике и истории Украины, а также одному предмету на выбор - украинской литературе, иностранному языку, биологии, физике, химии или географии.

Украинский центр оценивания качества образования сообщал, что в 2024 году НМТ не сдали 14,4% участников. Самой тяжелой для абитуриентов среди предметов оказалась математика, а больше всего 200-балльников собрал английский язык.

НМТ: сколько абитуриентов не сдали экзамен в прошлом году

Платные услуги в "Дії"

С 1 июня шеринг документов в приложении "Дія" станет первым официально монетизированным сервисом - банки и финансовые учреждения будут платить за возможность получать электронные копии паспортов и других документов клиентов. Это начало перехода цифровой государственной платформы к бизнес-модели, ориентированной на самофинансирование.

Минцифры также планирует сделать коммерческими еще два сервиса - "Дія.Підпис" для бизнеса и систему электронной идентификации Diia.OAuth.

За шеринг документов для банков придется платить: какие еще услуги в "Дії" станут платными