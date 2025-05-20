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В Украине вступили в силу новые требования техосмотра: видеофиксация, фото и повышение стоимости

Киев • УНН

 • 900 просмотра

С 19 мая в Украине действуют новые правила техосмотра: обязательная видеофиксация и фото. Стоимость техосмотра вырастет с 1 июня для различных категорий транспорта.

В Украине вступили в силу новые требования техосмотра: видеофиксация, фото и повышение стоимости

С 19 мая начали действовать новые правила проведения обязательного технического контроля (ОТК) транспортных средств в соответствии с постановлением № 286 от 4 марта 2025 года.

Передает УНН со ссылкой на постановление.

Детали

Новые правила проведения обязательного ТО начали действовать. Ключевым нововведением является утверждение обязательной видеофиксации процесса техосмотра. То есть полный ход проверки конструкции и технического состояния автомобиля должен быть отображен на видео непрерывно.

Отметим, что с началом действия военного положения видеофиксация некоторое время не проводилась. 

Среди других обязательств - создание фотографий транспортного средства со всех сторон. 

Отмечается, что фары должны быть включены, изображение должно четко позволять идентифицировать марку, цвет и номерные знаки автомобиля.

Фотографии теперь должны быть четкими, с хорошим светом, не отредактированными

- говорится в постановлении. 

Для автобусов категорий М2 и М3 пока требования остаются, как и раньше: 

Необходимо фиксировать салон с сиденьями для пассажиров (без места водителя).

- информируют новые новые правила.

Важно: по требованию заказчика предусмотрена дополнительная проверка автобусов, которые планируется использовать на маршрутах общего пользования. 

Также указывается, что больше не обязательно фотографировать в процессе ТО: 

  • фото содержания СО, СН;
    • фото показателей дымности;
      • также не нужно печатать фотографии на протоколе.

        Стоимость техосмотра должна повыситься с 1 июня

        Цены за прохождение техосмотра вырастут, в зависимости от категории транспортного средства:

        • для легковых и грузовых авто до 3,5 тонн - цена вырастет с 1050 до 1700 грн;
          • для автобусов и грузовиков свыше 3,5 тон повысится цена с 1500 до 2300 грн;
            • также рост до 2300 грн для прицепов и мотоциклов (в зависимости от категории);
              • Вырастет стоимость услуги внесения отметки МСТО (международного сертификата техосмотра) - с 300 до 500 грн;
                • подорожает цена услуги, связанные с тахографами.

                   Важно: некоторые категории транспортных средств освобождены от прохождения  обязательного ТО:

                  Например:

                  • Легковые автомобили для коммерческих перевозок, грузовые авто до 3,5 тонн и прицепы к ним: если возраст таких транспортных средств не превышает двух лет, техосмотр не требуется.
                    • Мотоциклы, мопеды, мотоколяски и аналогичный транспорт: эта категория транспорта не подлежит ОТК независимо от года выпуска.

                      Напомним

                      УНН сообщал ранее, что с 1 января 2025 года в Украине введены новые правила обязательного автострахования. Увеличились суммы выплат, также изменена система расчета стоимости полисов.

                      Игорь Тележников

                      Игорь Тележников

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