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В Україні набули чинності нові вимоги техогляду: відеофіксація, фото та підвищення вартості

Київ • УНН

 • 1220 перегляди

З 19 травня в Україні діють нові правила техогляду: обов'язкова відеофіксація та фото. Вартість техогляду зросте з 1 червня для різних категорій транспорту.

В Україні набули чинності нові вимоги техогляду: відеофіксація, фото та підвищення вартості

З 19 травня почали діяти нові правила проведення обов’язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів відповідно до ухвали № 286 від 4 березня 2025 року.

Передає УНН із посиланням на постанову.

Деталі

Нові правила проведення обов’язкового ТО почали діяти. Ключовим нововведенням є затвердження обов'язкової відеофіксації процесу техогляду. Тобто повний хід перевірки конструкції та технічного стану автомобіля має бути відображений на відео безперервно.

Зазначимо, що з початком дії воєнного стану відеофіксація деякий час не проводилась. 

Серед інших зобов'язань - створення фотографій транспортного засобу з усіх боків. 

Зазначається, що фари мають бути увімкнені, зображення повинно чітко дозволяти ідентифікувати марку, колір та номерні знаки автомобіля.

Фотографії тепер мають бути чіткими, з гарним світлом, не відредагованими

- ідеться у постанові. 

Для автобусів категорій М2 і М3 наразі вимоги залишаються, як і раніше: 

Необхідно фіксувати салон із сидіннями для пасажирів (без місця водія).

- інформують нові нові правила.

Важливо: за вимогою замовника передбачена додаткова перевірка автобусів, які планується використовувати на маршрутах загального користування. 

Також вказується, що більше не обов'язково фотографувати у процесі ТО: 

  • фото вмісту СО, СН;
    • фото показників димності;
      • також не потрібно друкувати фотографії на протоколі.

        Вартість техогляду має підвищитись з 1 червня

        Ціни за проходження техогляду зростуть, в залежності від категорії транспортного засобу:

        • для легкових та вантажних авто до 3,5 тонн - ціна зросте з 1050 до 1700 грн;
          • для автобусів та вантажівок понад 3,5 тон підвищиться ціна з 1500 до 2300 грн;
            • також зростання до 2300 грн для причепів і мотоциклів (залежно від категорії);
              • Зросте вартість послуги внесення відмітки МСТО (міжнародного сертифіката техогляду) - з 300 до 500 грн;
                • подорожчає ціна послуги, що пов’язані з тахографами.

                   Важливо: деякі категорії транспортних засобів звільнені від проходження  обов’язкового ТО:

                  Наприклад:

                  • Легкові автомобілі для комерційних перевезень, вантажні авто до 3,5 тонн та причепи до них: якщо вік таких транспортних засобів не перевищує двох років, техогляд не потрібен.
                    • Мотоцикли, мопеди, мотоколяски та аналогічний транспорт: ця категорія транспорту не підлягає ОТК незалежно від року випуску.

                      Нагадаємо

                      УНН повідомляв раніше, що з 1 січня 2025 року в Україні запроваджено нові правила обов'язкового автострахування. Збільшились суми виплат, також змінено систему розрахунку вартості полісів.

                      Ігор Тележніков

                      Ігор Тележніков

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