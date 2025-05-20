В Україні набули чинності нові вимоги техогляду: відеофіксація, фото та підвищення вартості
Київ • УНН
З 19 травня в Україні діють нові правила техогляду: обов'язкова відеофіксація та фото. Вартість техогляду зросте з 1 червня для різних категорій транспорту.
З 19 травня почали діяти нові правила проведення обов’язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів відповідно до ухвали № 286 від 4 березня 2025 року.
Передає УНН із посиланням на постанову.
Деталі
Нові правила проведення обов’язкового ТО почали діяти. Ключовим нововведенням є затвердження обов'язкової відеофіксації процесу техогляду. Тобто повний хід перевірки конструкції та технічного стану автомобіля має бути відображений на відео безперервно.
Зазначимо, що з початком дії воєнного стану відеофіксація деякий час не проводилась.
Серед інших зобов'язань - створення фотографій транспортного засобу з усіх боків.
Зазначається, що фари мають бути увімкнені, зображення повинно чітко дозволяти ідентифікувати марку, колір та номерні знаки автомобіля.
Фотографії тепер мають бути чіткими, з гарним світлом, не відредагованими
Для автобусів категорій М2 і М3 наразі вимоги залишаються, як і раніше:
Необхідно фіксувати салон із сидіннями для пасажирів (без місця водія).
Важливо: за вимогою замовника передбачена додаткова перевірка автобусів, які планується використовувати на маршрутах загального користування.
Також вказується, що більше не обов'язково фотографувати у процесі ТО:
- фото вмісту СО, СН;
- фото показників димності;
- також не потрібно друкувати фотографії на протоколі.
Вартість техогляду має підвищитись з 1 червня
Ціни за проходження техогляду зростуть, в залежності від категорії транспортного засобу:
- для легкових та вантажних авто до 3,5 тонн - ціна зросте з 1050 до 1700 грн;
- для автобусів та вантажівок понад 3,5 тон підвищиться ціна з 1500 до 2300 грн;
- також зростання до 2300 грн для причепів і мотоциклів (залежно від категорії);
- Зросте вартість послуги внесення відмітки МСТО (міжнародного сертифіката техогляду) - з 300 до 500 грн;
- подорожчає ціна послуги, що пов’язані з тахографами.
Важливо: деякі категорії транспортних засобів звільнені від проходження обов’язкового ТО:
Наприклад:
- Легкові автомобілі для комерційних перевезень, вантажні авто до 3,5 тонн та причепи до них: якщо вік таких транспортних засобів не перевищує двох років, техогляд не потрібен.
- Мотоцикли, мопеди, мотоколяски та аналогічний транспорт: ця категорія транспорту не підлягає ОТК незалежно від року випуску.
Нагадаємо
УНН повідомляв раніше, що з 1 січня 2025 року в Україні запроваджено нові правила обов'язкового автострахування. Збільшились суми виплат, також змінено систему розрахунку вартості полісів.