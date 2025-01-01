Новий закон про автострахування: що змінюється з 1 січня 2025 року

З 1 січня 2025 року в Україні вступає в силу новий закон щодо обов’язкового автострахування, що викликає багато запитань серед автовласників. УНН розповідає, як це вплине на ціни та що зміниться в самих правилах автоцивілки.

Чому відбуваються зміни в автострахуванні?

Обов’язкове автострахування – це коли кожен власник транспортного засобу повинен мати поліс, щоб покрити можливі збитки у разі ДТП. Закон про автоцивілку в Україні був ухвалений ще в 2005 році, але часи змінилися, і цей закон став застарілим. Тому на початку 2024 року Верховна Рада прийняла нову версію закону, яка вступить в силу з 1 січня 2025 року.

Однією з основних причин таких змін є необхідність підвищити страхові суми до рівня, який існує в країнах ЄС, а також оновити систему виплат у разі ДТП.

Тепер буде скасовано так звану "франшизу" – суму, яку водій мав би компенсувати самостійно в разі аварії.

Українці витратили понад 10 млрд грн на нові авто: які марки обирають найчастіше

Що зміниться в сумі страхових виплат?

На сьогодні страхова компанія виплачує до 320 тис. грн за шкоду, заподіяну здоров'ю, і до 160 тис. грн на відновлення автомобіля. Але з 1 січня 2025 року ці суми збільшаться. Тепер максимальна виплата за шкоду майну складатиме 250 тис. грн на одну особу (1,25 млн грн на подію), а за шкоду здоров'ю – до 500 тис. грн на одну людину (5 млн грн на подію).

Це зроблено для того, щоб врахувати інфляцію та зростання цін на ремонт автомобілів.

Наприклад, нові ціни мають покрити високі витрати на запчастини та роботу СТО, а також збільшення кількості ДТП на дорогах.

З 2026 року суми відшкодувань знову збільшаться, а коли Україна вступить до Євросоюзу, суми виплат можуть бути ще більшими.

Як зміниться вартість полісів?

Найбільше цікавить, скільки тепер буде коштувати поліс "автоцивілки". Раніше розмір вартості полісу визначав Національний банк, враховуючи певні коефіцієнти, такі як об’єм двигуна або місце реєстрації авто. Але з 2025 року страховики зможуть самостійно визначати ціни на поліс.

Вартість буде залежати від кількох факторів: місце проживання водія, його вік, історія ДТП та навіть стиль водіння. Для водіїв, які часто потрапляють у аварії, вартість може зрости на 50-70%. Це може означати, що поліси подорожчають на 2-2,5 рази.

Тим не менше, для певних категорій людей, таких як учасники бойових дій, учасники Революції Гідності та інваліди, залишатиметься знижка 50%.

Міфи про нові правила автострахування

Багато чуток і міфів ходить навколо нових правил. НБУ пояснює:

· Міф 1: Ціни на поліс "автоцивілки" зростуть в 2-2,5 рази. Це не зовсім так. Зростання цін буде залежати від історії водія. Якщо ви маєте багато ДТП, то ціна може зрости значно, але для водіїв з безаварійною історією зміни будуть незначними.

· Міф 2: Паперові поліси стануть недійсними. Ні, паперові поліси залишатимуться в обігу до 2026 року, коли планується перехід на електронні.

· Міф 3: Новий закон ускладнить продаж полісів. Це не так. Закон лише забороняє продаж полісів за цінами, що нижчі за ринкові, а також підвищує вимоги до страхових компаній.

Пряме врегулювання – що це і як працює?

З новим законом з’явиться механізм прямого врегулювання. Тепер, якщо ви потрапили в аварію і не є винуватцем, ви можете звернутися до вашої страхової компанії, а не до страховика винуватця ДТП. Це значно спростить процес отримання компенсації, адже раніше все це могло тривати місяцями.

Що таке європротокол?

Якщо ДТП сталося за участю двох автомобілів, і ніхто не постраждав фізично, ви можете оформити європротокол. Це спрощена процедура оформлення ДТП, коли не треба викликати поліцію, а водії самостійно складають протокол і надсилають його до своїх страхових компаній.

Що з КАСКО?

Незважаючи на розширене покриття "автоцивілки", кількість оформлених КАСКО, на думку експертів, не зменшиться.

Зазначимо, що КАСКО — це добровільне автострахування, яке покриває збитки, що можуть виникнути внаслідок пошкодження або втрати вашого автомобіля через різні обставини, незалежно від того, хто є винуватцем. Це додаткове страхування, яке не є обов'язковим, на відміну від ОСЦПВ (автоцивілки), але воно дає більше захисту для водія та його майна. Експерти ринку одностайні в тому, що значних змін не очікується. Адже добровільне страхування КАСКО покриває не лише витрати на ремонт автомобіля після ДТП, але й відшкодовує збитки від різних нещасних випадків, таких як пожежа, падіння дерева, крадіжка, а також наслідки воєнних дій.

Підсумуємо

З новими правилами автострахування в Україні зміняться суми виплат і ціни на поліси. Незважаючи на можливе подорожчання, для багатьох водіїв ці зміни принесуть більше переваг: швидші виплати, зручніші процедури та знижки для пільговиків.

Пам’ятайте, що ціни на поліс будуть залежати від вашої історії водіння, тому варто дбати про безпечне керування автомобілем.