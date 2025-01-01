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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новый закон об автостраховании: что меняется с 1 января 2025 года

Новый закон об автостраховании: что меняется с 1 января 2025 года

Киев  •  УНН

 • 3134 просмотра

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С 1 января 2025 года в Украине вводятся новые правила обязательного автострахования. Увеличится суммы выплат, изменится система расчета стоимости полисов и появится механизм прямого урегулирования.

С 1 января 2025 года в Украине вступает в силу новый закон об обязательном автостраховании, что вызывает много вопросов среди автовладельцев. УНН рассказывает, как это повлияет на цены и что изменится в самих правилах автогражданки.

Почему происходят изменения в автостраховании?

Обязательное автострахование - это когда каждый владелец транспортного средства должен иметь полис, чтобы покрыть возможные убытки в случае ДТП. Закон об автогражданке в Украине был принят еще в 2005 году,  но времена изменились, и этот закон стал устаревшим. Поэтому в начале 2024 года Верховная Рада приняла новую версию закона, которая вступит в силу с 1 января 2025 года. 

Одной из основных причин таких изменений является необходимость повысить страховые суммы до уровня, который существует в странах ЕС, а также обновить систему выплат в случае ДТП.

Теперь будет отменена так называемая "франшиза" - сумма, которую водитель должен был бы компенсировать самостоятельно в случае аварии.

Украинцы потратили более 10 млрд грн на новые авто: какие марки выбирают чаще всего26 дек. 2024, 08:20 • 13274 просмотра

Что изменится в сумме страховых выплат?

На сегодня страховая компания выплачивает до 320 тыс. грн за ущерб, причиненный здоровью, и до 160 тыс. грн на восстановление автомобиля. Но с 1 января 2025 года эти суммы увеличатся. Теперь максимальная выплата за ущерб имуществу будет составлять 250 тыс. грн на одного человека (1,25 млн грн на событие), а за вред здоровью - до 500 тыс. грн на одного человека (5 млн грн на событие).

Это сделано для того, чтобы учесть инфляцию и рост цен на ремонт автомобилей.

Например, новые цены должны покрыть высокие расходы на запчасти и работу СТО, а также увеличение количества ДТП на дорогах.

С 2026 года суммы возмещений снова увеличатся, а когда Украина вступит в Евросоюз, суммы выплат могут быть еще больше.

Как изменится стоимость полисов?

Больше всего интересует, сколько теперь будет стоить полис "автогражданки". Ранее размер стоимости полиса определял Национальный банк, учитывая определенные коэффициенты, такие как объем двигателя или место регистрации авто. Но с 2025 года страховщики смогут самостоятельно определять цены на полис.

Стоимость будет зависеть от нескольких факторов: место жительства водителя, его возраст, история ДТП и даже стиль вождения. Для водителей, которые часто попадают в аварии, стоимость может вырасти на 50-70%. Это может означать, что полисы подорожают в 2-2,5 раза.

Тем не менее, для определенных категорий людей, таких как участники боевых действий, участники Революции Достоинства и инвалиды, будет оставаться скидка 50%.

Мифы о новых правилах автострахования

Много слухов и мифов ходит вокруг новых правил. НБУ объясняет: 

-     Миф 1: Цены на полис "автогражданки" вырастут в 2-2,5 раза. Это не совсем так. Рост цен будет зависеть от истории водителя. Если вы имеете много ДТП, то цена может вырасти значительно, но для водителей с безаварийной историей изменения будут незначительными.

-     Миф 2: Бумажные полисы станут недействительными. Нет, бумажные полисы будут оставаться в обращении до 2026 года, когда планируется переход на электронные.

-     Миф 3: Новый закон усложнит продажу полисов. Это не так. Закон лишь запрещает продажу полисов по ценам ниже рыночных, а также повышает требования к страховым компаниям.

Прямое урегулирование - что это и как работает?

С новым законом появится механизм прямого урегулирования. Теперь, если вы попали в аварию и не являетесь виновником, вы можете обратиться в вашу страховую компанию, а не к страховщику виновника ДТП. Это значительно упростит процесс получения компенсации, ведь раньше все это могло длиться месяцами.

Что такое европротокол?

Если ДТП произошло с участием двух автомобилей, и никто не пострадал физически, вы можете оформить европротокол. Это упрощенная процедура оформления ДТП, когда не надо вызывать полицию, а водители самостоятельно составляют протокол и отправляют его в свои страховые компании.

Что с КАСКО?

Несмотря на расширенное покрытие "автогражданки", количество оформленных КАСКО, по мнению экспертов, не уменьшится.

Отметим, что КАСКО - это добровольное автострахование, которое покрывает убытки, которые могут возникнуть вследствие повреждения или потери вашего автомобиля в силу различных обстоятельств, независимо от того, кто является виновником. Это дополнительное страхование, которое не является обязательным, в отличие от ОСАГО (автогражданки), но оно дает больше защиты для водителя и его имущества. Эксперты рынка единодушны в том, что значительных изменений не ожидается. Ведь добровольное страхование КАСКО покрывает не только расходы на ремонт автомобиля после ДТП, но и возмещает убытки от различных несчастных случаев, таких как пожар, падение дерева, кража, а также последствия военных действий.

Резюмируем

С новыми правилами автострахования в Украине изменятся суммы выплат и цены на полисы. Несмотря на возможное подорожание, для многих водителей эти изменения принесут больше преимуществ: более быстрые выплаты, более удобные процедуры и скидки для льготников.

Помните, что цены на полис будут зависеть от вашей истории вождения, поэтому стоит заботиться о безопасном управлении автомобилем.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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