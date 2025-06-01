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Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня
04:00 • 8872 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

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Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

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Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

Київ • УНН

 • 8602 перегляди

З 1 червня банки знизять ліміти на перекази до 100 тис. грн, зростуть ціни на техогляд, а "обмежено придатні" мають пройти ВЛК.

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

З 1 червня в Україні набувають чинності низка важливих змін, зокрема ліміти на перекази з картки на картку буде знижено, військовозобов’язані, які мали статус "обмежено придатні", мають пройти повторне ВЛК, а також зростуть ціни на проходження технічного огляду для автомобілів. Про всі ці і не тільки зміни - детальніше розкаже УНН.

Ліміти на перекази з картки на картку

З 1 червня ряд українських банків готуються до зниження лімітів на грошові перекази з картки на картку до 100 тис. гривень з поточних 150 тис. гривень.

Попри скасування відповідних обмежень з боку Національного банку України з 1 квітня 2025 року, меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, підписаний понад 50 банками та фінансовими установами, залишається чинним.

Згідно з меморандумом, з 1 лютого 2025 року клієнти банків-підписантів з "середнім" та "низьким" рівнями ризику мали можливість переказувати 150 тис. гривень на місяць, а з 1 червня ліміт буде встановлений до 100 тис. гривень на місяць. Для клієнтів з "високим" рівнем ризику діє ліміт у 50 тис. гривень

В коментарі УНН економічний експерт Олег Пендзин роз'яснив, кому варто хвилюватися через ліміти на перекази з карти на карту, а кому ні.

"На офіційно зареєстрованих підприємців, ФОПів, це абсолютно жодним чином не буде впливати. Також це не вплине на пересічного українця", - заявив Пендзин.

Нові тарифи техогляду 

19 травня набула чинності постанова Кабінету міністрів, за якою почали діяти нові правила проведення обов’язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів. 

Ключовим нововведенням є затвердження обов'язкової відеофіксації процесу техогляду. Тобто повний хід перевірки конструкції та технічного стану автомобіля має бути відображений на відео безперервно.

Зазначимо, що з початком дії воєнного стану відеофіксація деякий час не проводилась. 

Серед інших зобов'язань - створення фотографій транспортного засобу з усіх боків. 

З 1 червня ціни за проходження техогляду зростуть, в залежності від категорії транспортного засобу:

  • для легкових та вантажних авто до 3,5 тонн - ціна зросте з 1050 до 1700 гривень;
    • для автобусів та вантажівок понад 3,5 тон підвищиться ціна з 1500 до 2300 гривень;
      • також зростання до 2300 гривень для причепів і мотоциклів (залежно від категорії);
        • зросте вартість послуги внесення відмітки МСТО (міжнародного сертифіката техогляду) - з 300 до 500 гривень. 

          В Україні набули чинності нові вимоги техогляду: відеофіксація, фото та підвищення вартості 20.05.25, 14:08 • 2486 переглядiв

          Проходження ВЛК для "обмежено придатних"

          В березні минулого року набрав чинності закон, за яким в Україні було скасовано для військовозобов’язаних статус "обмежено придатний". Закон ввів лише два статуси: "придатний" і "непридатний" до військової служби.

          У травні минулого року Міністерство оборони своїм наказом визначило список захворювань, за яким будуть встановлюватися статус придатності військовозобов'язаного до військової служби.

          Відповідно до наказу, військово-лікарська експертиза визначатиме придатність за станом здоров’я до військової служби призовників, військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, установлюватиме причинний зв’язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) з військовою службою та визначатиме необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

          За наказом визнаються захворювання, за яким військовозобов'язаного можуть визнати:

          • придатним до військової служби;
            • непридатним до військової служби із виключенням із обліку;
              • придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;
                • непридатними до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців;
                  • потребує звільнення від виконання службових обов'язків на певну кількість календарних днів; відпустки для лікування у зв’язку з хворобою на певну кількість календарних днів;відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) на певну кількість календарних днів; лікування у закладі охорони здоров’я (установу) на строк не менше певної кількості календарних днів. 

                    Закон зобов’язував колишню категорію "обмежено придатних" пройти повторно ВЛК до 4 лютого. 

                    "Обмежено придатні" повинні пройти ВЛК до 4 лютого: що потрібно знати 20.01.25, 14:24 • 195153 перегляди

                    В лютому Верховна Рада продовжила термін проходження ВЛК для "обмежено придатних". Відповідно до закону №4235-IX, українці віком від 25 до 60 років, які були визнані "обмежено придатними" до військової служби, повинні до 5 червня пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

                    Вказана норма не стосується осіб з інвалідністю. Громадяни можуть самі звернутися до ТЦК та СП для отримання повістки на ВЛК, або оформити її через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста (застосунок "Резерв+"). 

                    Строк проходження ВЛК для "обмежено придатних" перенесли до 5 червня 12.02.25, 11:14 • 107113 переглядiв

                    Член комітету Верховної ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомляв, що в Україні серед обмежено придатних до військової служби громадян, які повторно проходять військово-лікарську комісію (ВЛК), 99 % визнаються придатними.

                    Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський29.05.25, 13:11 • 166120 переглядiв

                    Національний мультипредметний тест

                    14 травня в Україні стартував Національний мультипредметний тест. Згідно з календарним планом організації та проведення у цьому році НМТ, затвердженого Міністерством освіти і науки України, тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій.

                    Основні сесії проходять з 14 травня до 25 червня. Учасники НМТ складають тести з чотирьох предметів: трьох обов'язкових - української мови, математики та історії України, а також одного предмета на вибір - української літератури, іноземної мови, біології, фізики, хімії або географії.

                    Український центр оцінювання якості освіти повідомляв, що у 2024 році НМТ не склали 14,4% учасників. Найважчою для абітурієнтів серед предметів виявилася математика, а найбільше 200-бальників зібрала англійська мова.

                    НМТ: скільки абітурієнтів не склали іспит минулого року26.05.25, 13:04 • 41801 перегляд

                    Платні послуги в "Дії"

                    З 1 червня шеринг документів у застосунку "Дія" стане першим офіційно монетизованим сервісом — банки та фінансові установи платитимуть за можливість отримувати електронні копії паспортів та інших документів клієнтів. Це початок переходу цифрової державної платформи до бізнес-моделі, орієнтованої на самофінансування.

                    Мінцифри також планує зробити комерційними ще два сервіси — "Дія.Підпис" для бізнесу та систему електронної ідентифікації Diia.OAuth.

                    За шеринг документів для банків доведеться платити: які ще послуги у "Дії" стануть платними21.05.25, 11:01 • 2840 переглядiв

                    Павло Башинський

                    Павло Башинський

                    СуспільствоЕкономікаПублікації
                    Міністерство освіти і науки України
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                    Gold
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                    Gas TTF
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