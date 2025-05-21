За шеринг документів для банків доведеться платити: які ще послуги у "Дії" стануть платними
Київ • УНН
З 1 червня банки платитимуть за шеринг документів у "Дії". Мінцифри планує монетизувати "Дія.Підпис" та Diia.OAuth. Підключення коштуватиме 21 617 грн, передача документів – 9,8 грн.
З 1 червня шеринг документів у застосунку "Дія" стане першим офіційно монетизованим сервісом — банки та фінансові установи платитимуть за можливість отримувати електронні копії паспортів та інших документів клієнтів. Це початок переходу цифрової державної платформи до бізнес-моделі, орієнтованої на самофінансування.
Про це повідомив Forbes Ukraine із посиланням на керівника команди впровадження "Дії" Олексія Вовка передає УНН.
З 1 червня банки та інші фінансові установи платитимуть за використання функції шерингу документів у застосунку "Дія" - це перший крок до монетизації цифрових послуг
"Зараз середня кількість таких операцій перевищує 1,3 мільйона на місяць", — зазначив керівник команди впровадження "Дії" Олексій Вовк.
Надалі, як зазначається, Мінцифри планує зробити комерційними ще два сервіси — "Дія.Підпис" для бізнесу та систему електронної ідентифікації Diia.OAuth.
Це дозволить бізнесу підписувати документи онлайн безпосередньо через застосунок
Також незабаром запрацює сервіс Diia.OAuth.
Завдяки цьому партнери зможуть ідентифікувати користувачів через інтеграцію з порталом "Дія"
Як це працюватиме Платформа стане платною для бізнесу за чітко визначеною схемою: підключення коштуватиме 21 617 гривень одноразово, а кожна успішна передача документів — 9,8 гривні.
Передача одного документа залишиться безкоштовною, а мультишеринг (два і більше документів) — стане платним.
У Мінцифри зазначають, що до нового формату вже готові сотні компаній.
Серед потенційних партнерів — банки, страхові, платіжні системи, оператори мобільного зв’язку, сервіси документообігу та навіть райдхейлінг
Додамо
Функцію шерингу в "Дії" запустили ще у 2020 році. Вона дозволяє швидко та безпечно передавати електронні копії документів: паспортів, ІПН тощо – безпосередньо бізнесу, наприклад банкам або страховим компаніям, для верифікації клієнтів.
ШІ-асистент у Дії: у червні стартує бета-тест цифрового помічника19.05.25, 20:10 • 5082 перегляди