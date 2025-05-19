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ШІ-асистент у Дії: у червні стартує бета-тест цифрового помічника

Київ • УНН

 • 1718 перегляди

Влітку у Дії з'явиться ШІ-асистент, що підказуватиме, які послуги потрібні користувачам. Спочатку він працюватиме як текстовий навігатор, а згодом перейде на голосове спілкування.

ШІ-асистент у Дії: у червні стартує бета-тест цифрового помічника

Дія готується зробити революційний крок у сфері держпослуг - вже цього літа користувачі зможуть протестувати вбудованого штучного інтелектуального асистента. Він підказуватиме, які послуги потрібні в тій чи іншій життєвій ситуації, а поступово перейде і на голосове спілкування. Про це повідомили у Дія передає УНН.

Деталі

Розробники обіцяють, що Дія стане ще розумнішою — у червні розпочинається бета-тест ШІ-агента, який допоможе громадянам орієнтуватися у цифрових послугах. Новий асистент працюватиме як інтелектуальний навігатор по сервісах: підказуватиме, які документи потрібні, де їх отримати, де найближчий ЦНАП, а згодом навіть зможе вести діалог голосом.

Суть проста: користувач описує ситуацію, а штучний інтелект підбирає рішення. Наприклад: "У мене народилася дитина" - АІ-асистент порадить, які довідки оформити, як зареєструвати малюка та які виплати доступні.

У перспективі розробники обіцяють повноцінну голосову підтримку, автоматичне надсилання довідок та цілодобову цифрову допомогу 24/7.

На порталі "Дія" знову доступна зміна та скасування місця проживання - Федоров 08.05.25, 19:34 • 13047 переглядiв

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