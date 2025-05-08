На порталі "Дія" знову доступна зміна та скасування місця проживання - Федоров

На порталі "Дія" відновлено дві ключові послуги: змінити та скасування реєстрацію місця проживання. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

Зміна місця проживання знову працює на порталі Дія.

Відновили одразу дві послуги на порталі Дія - вони стали ще зручнішими та ефективнішими. Змінюйте місце проживання в Дії без паперів та походів у ЦНАП

"Щоб скористатися послугою на порталі, потрібно лише кілька хвилин. Сервіс працює автоматично, якщо ви реєструєтесь у своє житло або житло одноосібного власника", - додав міністр.

Також, за словами Федорова, відтепер знову доступне зняття з місця проживання. Наприклад, ця послуга буде актуальною для студентів, які випускаються і зʼїжджають з гуртожитку.

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