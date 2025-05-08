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На портале "Дія" снова доступно изменение и отмена места жительства - Федоров

Киев • УНН

 • 3470 просмотра

На портале "Дія" возобновлены услуги изменения и отмены регистрации места жительства. Сервисы стали более удобными и эффективными, работают автоматически.

На портале "Дія" снова доступно изменение и отмена места жительства - Федоров

На портале "Дія" возобновлены две ключевые услуги: изменение и отмена регистрации места жительства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

Изменение места жительства снова работает на портале Дія.

Возобновили сразу две услуги на портале Дія - они стали еще удобнее и эффективнее. Меняйте место жительства в Дії без бумаг и походов в ЦНАП

- говорится в сообщении.

"Чтобы воспользоваться услугой на портале, нужно всего несколько минут. Сервис работает автоматически, если вы регистрируетесь в своем жилье или жилье единоличного владельца", - добавил министр.

Также, по словам Федорова, теперь снова доступно снятие с места жительства. Например, эта услуга будет актуальной для студентов, которые выпускаются и съезжают из общежития. 

Во время сессии и завершения учебного года нет времени для поездок в госучреждения - поэтому воспользуйтесь услугой онлайн с Дией

- говорится в сообщении.

150 пар военных уже поженились онлайн в “Дії” по приоритетному праву03.05.25, 05:29 • 4031 просмотр

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