На портале "Дія" снова доступно изменение и отмена места жительства - Федоров
Киев • УНН
На портале "Дія" возобновлены услуги изменения и отмены регистрации места жительства. Сервисы стали более удобными и эффективными, работают автоматически.
На портале "Дія" возобновлены две ключевые услуги: изменение и отмена регистрации места жительства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
Изменение места жительства снова работает на портале Дія.
Возобновили сразу две услуги на портале Дія - они стали еще удобнее и эффективнее. Меняйте место жительства в Дії без бумаг и походов в ЦНАП
"Чтобы воспользоваться услугой на портале, нужно всего несколько минут. Сервис работает автоматически, если вы регистрируетесь в своем жилье или жилье единоличного владельца", - добавил министр.
Также, по словам Федорова, теперь снова доступно снятие с места жительства. Например, эта услуга будет актуальной для студентов, которые выпускаются и съезжают из общежития.
Во время сессии и завершения учебного года нет времени для поездок в госучреждения - поэтому воспользуйтесь услугой онлайн с Дией
150 пар военных уже поженились онлайн в “Дії” по приоритетному праву03.05.25, 05:29 • 4031 просмотр