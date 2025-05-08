На портале "Дія" снова доступно изменение и отмена места жительства - Федоров

На портале "Дія" возобновлены две ключевые услуги: изменение и отмена регистрации места жительства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Изменение места жительства снова работает на портале Дія.

Возобновили сразу две услуги на портале Дія - они стали еще удобнее и эффективнее. Меняйте место жительства в Дії без бумаг и походов в ЦНАП

"Чтобы воспользоваться услугой на портале, нужно всего несколько минут. Сервис работает автоматически, если вы регистрируетесь в своем жилье или жилье единоличного владельца", - добавил министр.

Также, по словам Федорова, теперь снова доступно снятие с места жительства. Например, эта услуга будет актуальной для студентов, которые выпускаются и съезжают из общежития.

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