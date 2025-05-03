150 пар военных уже поженились онлайн в “Дії” по приоритетному праву

Уже 150 пар официально поженились, воспользовавшись новой услугой в приложении "Дія", которая дает военнослужащим возможность выбрать онлайн дату свадебной церемонии вне очереди. Об этом сообщается в Telegaram-канале "Дії", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что еще 380 пар подали заявки, "и это только начало".

Разработчики сервиса напомнили, что для того, чтобы воспользоваться услугой, защитники/защитницы, которые имеют ID-карту или загранпаспорт и верифицированные налоговые номера, должны выбрать в приложении "Армія+" услугу "Брак онлайн".

После подачи заявления и подтверждения от партнера "Дія" предложит ближайшие дату и время с приоритетом для военных. А в день свадьбы вы получите ссылку на онлайн-церемонию - весь процесс продлится не дольше получаса - говорится в сообщении.

В "Дії" добавили, что цифровое свидетельство о браке появится в приложении после регистрации.

Напомним

В апреле в приложении "Армія+" появился новый сервис – возможность забронировать приоритетные время и дату для брака онлайн в приложении "Дія". Он позволяет военнослужащим жениться без необходимости долго ждать.

Более 1000 украинских пар заключили брак через «Дію»