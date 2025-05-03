150 пар военных уже поженились онлайн в “Дії” по приоритетному праву

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики
2 мая, 18:22 • 13238 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 26556 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 25845 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 40117 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 60809 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 74792 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 45003 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

2 мая, 05:30 • 51640 просмотра

ЕС готовит 17-й пакет санкций против россии, путин является единственным препятствием миру - французский министр

Эксклюзив
1 мая, 14:27 • 80374 просмотра

"Серый" импорт электроники уничтожает легальный бизнес - адвокат о схемах на рынке

1 мая, 12:24 • 148244 просмотра

Арестович, Олешко и Бондаренко: Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+10°
3.5м/с
43%
748 мм
Популярные новости

Блэкаут на Бали: туристический рай погрузился во тьму

2 мая, 17:02 • 5612 просмотра

ВСУ взяли в плен граждан Того, которые воевали на стороне россии

2 мая, 17:04 • 9474 просмотра

Рютте предложил увеличить оборонные расходы НАТО до 3,5% - Reuters

2 мая, 17:15 • 4606 просмотра

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

2 мая, 18:47 • 9734 просмотра

В россии на путина оказывается давление после подписания соглашения между Украиной и США - The Washington Post

00:59 • 8194 просмотра
публикации

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 46856 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

2 мая, 14:18 • 56292 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 74794 просмотра

Топ ошибок во время шопинга: как избежать лишних расходов

2 мая, 06:22 • 64979 просмотра

Майский шашлык: 5 простых рецептов для идеального отдыха на природе

1 мая, 13:44 • 143208 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

2 мая, 18:47 • 9880 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

2 мая, 17:00 • 25847 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

2 мая, 14:45 • 17191 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

2 мая, 13:46 • 21996 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

2 мая, 12:04 • 23155 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

150 пар военных уже поженились онлайн в “Дії” по приоритетному праву

Киев • УНН

 • 84 просмотра

В Дії военнослужащие могут пожениться онлайн, выбрав дату свадебной церемонии вне очереди. Уже 150 пар воспользовались услугой, еще 380 подали заявки.

150 пар военных уже поженились онлайн в “Дії” по приоритетному праву

Уже 150 пар официально поженились, воспользовавшись новой услугой в приложении "Дія", которая дает военнослужащим возможность выбрать онлайн дату свадебной церемонии вне очереди. Об этом сообщается в Telegaram-канале "Дії", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что еще 380 пар подали заявки, "и это только начало".

Разработчики сервиса напомнили, что для того, чтобы воспользоваться услугой, защитники/защитницы, которые имеют ID-карту или загранпаспорт и верифицированные налоговые номера, должны выбрать в приложении "Армія+" услугу "Брак онлайн".

После подачи заявления и подтверждения от партнера "Дія" предложит ближайшие дату и время с приоритетом для военных. А в день свадьбы вы получите ссылку на онлайн-церемонию - весь процесс продлится не дольше получаса

- говорится в сообщении.

В "Дії" добавили, что цифровое свидетельство о браке появится в приложении после регистрации.

Напомним

В апреле в приложении "Армія+" появился новый сервис – возможность забронировать приоритетные время и дату для брака онлайн в приложении "Дія". Он позволяет военнослужащим жениться без необходимости долго ждать.

Более 1000 украинских пар заключили брак через «Дію»21.11.24, 05:01 • 127744 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Общество
Украина
Brent
$61.56
Bitcoin
$96,492.20
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,828.89