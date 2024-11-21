Более 1000 украинских пар заключили брак через «Дію»

С помощью "Дії" уже более 1000 пар поженились. Об этом сообщает вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

По словам Михаила Федорова, в Украине 1 170 пар уже официально зарегистрировали свои браки через этот сервис за три месяца с момента его запуска.

Особенно актуальным этот сервис является для военных и пар, которые находятся на расстоянии в силу обстоятельств войны, ведь брак можно заключить без необходимости лично посещать ЗАГС. Федоров подчеркнул, что этот шаг не только делает процесс создания семьи более доступным и удобным для украинцев, но и стал знаковым для мира, поскольку Украина стала первой страной, которая реализовала полный цикл бракосочетания через смартфон.

Этот инновационный шаг получил международное признание, попав в список лучших технологических достижений мира по версии TIME.

В "Дія" запускают брак онлайн - Федоров