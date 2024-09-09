В «Дії» запускают брак онлайн - Федоров

Украина запускает полный цикл бракосочетания онлайн через приложение «Дія», весь процесс, как ожидается, продлится около 30 минут, сообщил в Telegram в понедельник вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.

Женитесь онлайн первыми в мире с «Дією». Запускаем брак онлайн в «Дії». Только в Украине вы можете пройти полный цикл бракосочетания - от подачи заявления, брака онлайн и до свидетельства в приложении. Больше не надо никуда ездить, собирать документы, складывать их в файлик, чтобы стать мужем и женой. Теперь это несколько кликов в «Дії» - написал Федоров.

Чиновник указал, что благодаря браку онлайн военные и пары, которые находятся далеко друг от друга, смогут жениться несмотря на обстоятельства, расстояние между городами или даже странами.

«Присоединяйтесь к диджитал-церемонии с регистратором там, где пожелаете. Решайте, хотите ли изменить фамилию, оставить свою или взять двойную, просто в приложении. Весь процесс бракосочетания займет около 30 минут, свидетельство сразу появится в «Дії», бумажная версия поступит по почте», - рассказал Федоров.

«Креативный способ удивить свою половинку - сделать предложение в «Дії». Проверяйте с любимыми, как это работает, уже сейчас)», - добавил он.

Вице-премьер отметил, что еще 5 лет назад «мы не могли представить мир без очередей, талончиков и записи к регистратору в 7 утра, а сегодня Украина задает тренд в цифровизации для всего мира».

«Брак - это только начало, основа для цифровизации других услуг, которые скоро появятся в «Дії», поэтому ожидайте. Тратьте время на романтику, а не бюрократию», - написал Федоров, поделившись видеороликом о новации.

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