В Дії запустили тестовый режим брака онлайн

В приложении Дія проходит бета-тест бракосочетания в смартфоне. Теперь с помощью приложения можно подать заявление на брак и зарегистрировать, а сама церемония состоится через видеосвязь, передает УНН со ссылкой на Минцифры.

"Выбираете свободную дату и время и ожидайте ссылки на настоящую церемонию по видеосвязи", - пишут в министерстве.

Цифровой сертификат о регистрации брака автоматически появится в приложении Дія. Пары также имеют возможность заказать физический документ через доставку Укрпочтой или получить его в отделении.

Присоединиться к тестированию можно, если:

есть ID-карта или биометрический загранпаспорт в Дії;

имеете верифицированный налоговый номер;

не замужем на момент подачи заявления;

если разведены, имеете актовую запись об этом в ГРАГС.

Напомним

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