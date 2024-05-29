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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Дії запустили тестовый режим брака онлайн

В Дії запустили тестовый режим брака онлайн

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 15:56  •  6417 просмотра

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Скоро в приложении Дія появится новая долгожданная услуга - брак онлайн. Теперь не надо будет ходить в ГРАГС и стоять в очередях, чтобы подать заявление о браке и зарегистрировать его.

В приложении Дія проходит бета-тест бракосочетания в смартфоне. Теперь с помощью приложения можно подать заявление на брак и зарегистрировать, а сама церемония состоится через видеосвязь, передает УНН со ссылкой на Минцифры.

"Выбираете свободную дату и время и ожидайте ссылки на настоящую церемонию по видеосвязи", - пишут в министерстве.

Цифровой сертификат о регистрации брака автоматически появится в приложении Дія. Пары также имеют возможность заказать физический документ через доставку Укрпочтой или получить его в отделении.

Присоединиться к тестированию можно, если:

есть ID-карта или биометрический загранпаспорт в Дії;

имеете верифицированный налоговый номер;

не замужем на момент подачи заявления;

если разведены, имеете актовую запись об этом в ГРАГС.

Напомним

В "Дії" снова стали доступны две услуги для водителей - перерегистрация автомобиля и обмен водительских прав.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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