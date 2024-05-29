У Дії запустили тестовий режим шлюбу онлайн
Київ • УНН
Скоро в застосунку Дія з'явиться нова довгоочікувана послуга - шлюб онлайн. Тепер не треба буде ходити до ДРАЦСу та стояти в чергах, щоб подати заяву про шлюб та зареєструвати його.
У застосунку Дія проходить бета-тест одруження у смартфоні. Тепер за допомогою додатку можна подати заяву на шлюб та зареєструвати, а сама церемонія відбудеться через відеозв’язок, передає УНН з посиланням на Мінцифри.
"Обираєте вільну дату й час та очікуйте на посилання на справжню церемонію по відеозвʼязку", - пишуть у міністерстві.
Цифровий сертифікат про реєстрацію шлюбу автоматично з'явиться в додатку Дія. Пари також мають можливість замовити фізичний документ через доставку Укрпоштою або отримати його в відділенні.
Долучитись до тестування можна, якщо:
маєте ID-картку чи біометричний закордонний паспорт в Дії;
маєте верифікований податковий номер;
неодружені на момент подання заяви;
якщо розлучені, маєте актовий запис про це у ДРАЦС.
Нагадаємо
У "Дії" знову стали доступними дві послуги для водіїв - перереєстрація автомобіля та обмін посвідчення водія.