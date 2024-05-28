"Дія" відновлює послуги з перереєстрації автомобілів та обміну водійських посвідчень
Київ • УНН
Дві послуги для водіїв - перереєстрація автомобіля та обмін водійського посвідчення - знову доступні в додатку Дія після тимчасової відсутності з 24 по 27 травня у зв'язку зі зміною платіжних реквізитів у сервісних центрах МВС.
У "Дії" знову стали доступними дві послуги для водіїв - перереєстрація автомобіля та обмін посвідчення водія. Про це повідомили у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ у вівторок, пише УНН.
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"Знову доступні. Послуги перереєстрація транспортних засобів та обмін посвідчення водія у Дії відновлені", - ідеться у повідомленні центру у Telegram.
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Сервіси тимчасово не працювали через зміну реквізитів для оплати рахунків у сервісних центрах МВС. Обмеження діяли з 24 до 27 травня включно.