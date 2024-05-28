"Дія" возобновляет услуги по перерегистрации автомобилей и обмену водительских удостоверений
Киев • УНН
Две услуги для водителей - перерегистрация автомобиля и обмен водительского удостоверения - снова доступны в приложении Дія после временного отсутствия с 24 по 27 мая в связи с изменением платежных реквизитов в сервисных центрах МВД.
В "Дія" снова стали доступными две услуги для водителей - перерегистрация автомобиля и обмен водительского удостоверения. Об этом сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел во вторник, пишет УНН.
Детали
"Снова доступны. Услуги перерегистрация транспортных средств и обмен водительского удостоверения в "Дія" восстановлены", - говорится в сообщении центра в Telegram.
Дополнение
Сервисы временно не работали из-за изменения реквизитов для оплаты счетов в сервисных центрах МВД. Ограничения действовали с 24 по 27 мая включительно.
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