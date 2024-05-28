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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Дія" возобновляет услуги по перерегистрации автомобилей и обмену водительских удостоверений

"Дія" возобновляет услуги по перерегистрации автомобилей и обмену водительских удостоверений

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 08:59  •  431 просмотра

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Две услуги для водителей - перерегистрация автомобиля и обмен водительского удостоверения - снова доступны в приложении Дія после временного отсутствия с 24 по 27 мая в связи с изменением платежных реквизитов в сервисных центрах МВД.

В "Дія" снова стали доступными две услуги для водителей - перерегистрация автомобиля и обмен водительского удостоверения. Об этом сообщили в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел во вторник, пишет УНН.

Детали

"Снова доступны. Услуги перерегистрация транспортных средств и обмен водительского удостоверения в "Дія" восстановлены", - говорится в сообщении центра в Telegram.

Дополнение

Сервисы временно не работали из-за изменения реквизитов для оплаты счетов в сервисных центрах МВД. Ограничения действовали с 24 по 27 мая включительно.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
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