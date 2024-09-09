У "Дії" запускають шлюб онлайн - Федоров

Україна запускає повний цикл одруження онлайн через застосунок "Дія", увесь процес, як очікується, триватиме близько 30 хвилин, повідомив у Telegram у понеділок віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.

Одружуйтесь онлайн першими у світі з "Дією". Запускаємо шлюб онлайн у "Дії". Лише в Україні ви можете пройти повний цикл одруження - від подання заяви, шлюбу онлайн і до свідоцтва в застосунку. Більше не треба нікуди їздити, збирати документи, складати їх у файлик, щоб стати чоловіком та дружиною. Відтепер це кілька кліків у "Дії"