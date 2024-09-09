У "Дії" запускають шлюб онлайн - Федоров
Київ • УНН
Україна запускає повний цикл онлайн-одруження через застосунок "Дія", включаючи подання заяви, церемонію та отримання електронного свідоцтва. Процес триватиме близько 30 хвилин.
Україна запускає повний цикл одруження онлайн через застосунок "Дія", увесь процес, як очікується, триватиме близько 30 хвилин, повідомив у Telegram у понеділок віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.
Одружуйтесь онлайн першими у світі з "Дією". Запускаємо шлюб онлайн у "Дії". Лише в Україні ви можете пройти повний цикл одруження - від подання заяви, шлюбу онлайн і до свідоцтва в застосунку. Більше не треба нікуди їздити, збирати документи, складати їх у файлик, щоб стати чоловіком та дружиною. Відтепер це кілька кліків у "Дії"
Посадовець вказав, що завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами або навіть країнами.
"Доєднуйтеся до диджитал-церемонії з реєстратором там, де забажаєте. Вирішуйте, чи хочете змінити прізвище, залишити своє або взяти подвійне, просто в застосунку. Весь процес одруження триватиме близько 30 хвилин, свідоцтво одразу з’явиться в "Дії", паперова версія надійде поштою", - розповів Федоров.
"Креативний спосіб здивувати свою половинку - зробити пропозицію в "Дії". Перевіряйте з коханими, як це працює, вже зараз)", - додав він.
Віцепрем'єр зауважив, що ще 5 років тому "ми не могли уявити світ без черг, талончиків і запису до реєстратора о 7 ранку, а сьогодні Україна задає тренд у цифровізації для всього світу".
"Шлюб - це лише початок, основа для цифровізації інших послуг, які скоро зʼявляться в "Дії", тому очікуйте. Витрачайте час на романтику, а не бюрократію", - написав Федоров, поділившись відеороликом щодо новації.
У Дії запустили тестовий режим шлюбу онлайн29.05.24, 18:56 • 18899 переглядiв