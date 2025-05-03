150 пар військових уже одружилися онлайн у “Дії” за пріоритетним правом

Уже 150 пар офіційно одружилися, скориставшись новою послугою в застосунку "Дія", яка дає військовослужбовцям можливість в обрати онлайн дату весільної церемонії поза чергою. Про це повідомляється у Telegaram-каналі "Дії", інформує УНН.

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Зазначається, що ще 380 пар подали заявки, "і це лише початок".

Розробники сервісу нагадали, що для того, щоб скористатися послугою, захисники/захисниці, які мають ID-картку або закордонний паспорт та верифіковані податкові номери, мають обрати у застосунку "Армія+" послугу "Шлюб онлайн".

Після подання заяви та підтвердження від партнера "Дія" запропонує найближчі дату й час із пріоритетом для військових. А в день весілля ви отримаєте посилання на онлайн-церемонію - увесь процес триватиме не довше пів години - йдеться у повідомленні.

У "Дії" додали, що цифрове свідоцтво про шлюб з’являться у застосунку після реєстрації.

Нагадаємо

У квітні у додатку "Армія+" з’явився новий сервіс – можливість забронювати пріоритетні час та дату для шлюбу онлайн в застосунку "Дія". Він дозволяє військовослужбовцям одружуватися без необхідності довго чекати.

Понад 1000 українських пар уклали шлюб через "Дію"