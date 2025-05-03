150 пар військових уже одружилися онлайн у “Дії” за пріоритетним правом

$41.590.12
47.080.09
ukenru
Зеленський наказав прискорити створення української балістики
2 травня, 18:22 • 13240 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 26564 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

2 травня, 17:00 • 25850 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
2 травня, 11:48 • 40120 перегляди

Компенсація за зруйноване або пошкоджене житло: хто має право, які документи потрібні та як отримати виплату

Ексклюзив
2 травня, 10:55 • 60810 перегляди

Контрабанда на ринку електроніки: експерт пояснив, чому ключова проблема - у логістиці

Ексклюзив
2 травня, 10:48 • 74798 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів

2 травня, 08:28 • 45004 перегляди

У ВР назвали дату ратифікації угоди України та США про копалини

2 травня, 05:30 • 51641 перегляди

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр

Ексклюзив
1 травня, 14:27 • 80374 перегляди

"Сірий" імпорт електроніки знищує легальний бізнес - адвокат про схеми на ринку

1 травня, 12:24 • 148244 перегляди

Арестович, Олешко і Бондаренко: Зеленський ввів у дію нові санкції РНБО

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+10°
3.5м/с
43%
748 мм
Популярнi новини

Блекаут на Балі: туристичний рай занурився у темряву

2 травня, 17:02 • 5612 перегляди

ЗСУ взяли в полон громадян Того, які воювали на боці росії

2 травня, 17:04 • 9474 перегляди

Рютте запропонував збільшити оборонні витрати НАТО до 3,5% - Reuters

2 травня, 17:15 • 4606 перегляди

Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів

2 травня, 18:47 • 9734 перегляди

В росії на путіна чиниться тиск після підписання угоди між Україною та США - The Washington Post

00:59 • 8194 перегляди
Публікації

Заяви є, а довіри немає. Чому бізнес не йде на конкурси АРМА, попри меморандуми Думи

2 травня, 14:35 • 46863 перегляди

Сорти рослин від українських науковців отримують визнання в ЄС: нові можливості для аграрного експорту

2 травня, 14:18 • 56301 перегляди

Коли земля більше не годує: що чекає державні агропідприємства після відчуження ресурсів
Ексклюзив

2 травня, 10:48 • 74802 перегляди

Топ помилок під час шопінгу: як уникнути зайвих витрат

2 травня, 06:22 • 64984 перегляди

Травневий шашлик: 5 простих рецептів для ідеального відпочинку на природі

1 травня, 13:44 • 143214 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Стів Віткофф

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Запоріжжя

Сполучене Королівство

Крим

Реклама
УНН Lite

Еволюція стилю Дженніфер Лопес на Met Gala: від дебюту до приголомшливих образів

2 травня, 18:47 • 9888 перегляди

П’ять міні-серіалів, від яких не можливо відірватися: що подивитися у вихідні

2 травня, 17:00 • 25854 перегляди

Кенсінгтонський палац поділився новим портретом принцеси Шарлотти до її 10-річчя

2 травня, 14:45 • 17194 перегляди

Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

2 травня, 13:46 • 21999 перегляди

Джеремі Реннер розповів, що йому запропонували половину зарплати за другий сезон "Соколиного Ока"

2 травня, 12:04 • 23156 перегляди
Актуальне

The Guardian

Фокс Ньюс

F-16 Fighting Falcon

Безпілотний літальний апарат

TikTok

150 пар військових уже одружилися онлайн у “Дії” за пріоритетним правом

Київ • УНН

 • 144 перегляди

У Дії військовослужбовці можуть одружитися онлайн, обравши дату весільної церемонії поза чергою. Вже 150 пар скористалися послугою, ще 380 подали заявки.

150 пар військових уже одружилися онлайн у “Дії” за пріоритетним правом

Уже 150 пар офіційно одружилися, скориставшись новою послугою в застосунку "Дія", яка дає військовослужбовцям можливість в обрати онлайн дату весільної церемонії поза чергою. Про це повідомляється у Telegaram-каналі "Дії", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ще 380 пар подали заявки, "і це лише початок".

Розробники сервісу нагадали, що для того, щоб скористатися послугою, захисники/захисниці, які мають ID-картку або закордонний паспорт та верифіковані податкові номери, мають обрати у застосунку "Армія+" послугу "Шлюб онлайн".

Після подання заяви та підтвердження від партнера "Дія" запропонує найближчі дату й час із пріоритетом для військових. А в день весілля ви отримаєте посилання на онлайн-церемонію - увесь процес триватиме не довше пів години

- йдеться у повідомленні.

У "Дії" додали, що цифрове свідоцтво про шлюб з’являться у застосунку після реєстрації.

Нагадаємо

У квітні у додатку "Армія+" з’явився новий сервіс – можливість забронювати пріоритетні час та дату для шлюбу онлайн в застосунку "Дія". Він дозволяє військовослужбовцям одружуватися без необхідності довго чекати.

Понад 1000 українських пар уклали шлюб через "Дію" 21.11.24, 05:01 • 127745 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Україна
Brent
$61.56
Bitcoin
$96,492.20
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,828.89