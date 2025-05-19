ИИ-ассистент в Дії: в июне стартует бета-тест цифрового помощника

Дія готовится сделать революционный шаг в сфере госуслуг - уже этим летом пользователи смогут протестировать встроенного искусственного интеллектуального ассистента. Он будет подсказывать, какие услуги нужны в той или иной жизненной ситуации, а постепенно перейдет и на голосовое общение. Об этом сообщили в Дія передает УНН.

Детали

Разработчики обещают, что Дія станет еще умнее — в июне начинается бета-тест ИИ-агента, который поможет гражданам ориентироваться в цифровых услугах. Новый ассистент будет работать как интеллектуальный навигатор по сервисам: подсказывать, какие документы нужны, где их получить, где ближайший ЦНАП, а впоследствии даже сможет вести диалог голосом.

Суть проста: пользователь описывает ситуацию, а искусственный интеллект подбирает решение. Например: "У меня родился ребенок" - АИ-ассистент посоветует, какие справки оформить, как зарегистрировать малыша и какие выплаты доступны.

В перспективе разработчики обещают полноценную голосовую поддержку, автоматическую отправку справок и круглосуточную цифровую помощь 24/7.

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