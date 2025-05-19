ИИ-ассистент в Дії: в июне стартует бета-тест цифрового помощника

$41.500.03
46.450.07
ukenru
Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу
Эксклюзив
15:26 • 15192 просмотра

Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу

12:24 • 101981 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

Эксклюзив
19 мая, 09:06 • 78334 просмотра

Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев

19 мая, 09:01 • 235498 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

Эксклюзив
19 мая, 08:32 • 83920 просмотра

ТОП причин выбрать занятия спортом на свежем воздухе

Эксклюзив
19 мая, 08:30 • 72588 просмотра

Украинские ученые сохранили уникальную породу коров - шароле: скот эвакуировали из фронтовой зоны во Львовскую область

Эксклюзив
19 мая, 07:57 • 51205 просмотра

Гаджеты с "черного входа": как смартфоны и техника обходят таможню

Эксклюзив
19 мая, 06:58 • 33465 просмотра

Криптовалюты - это об эмоциях, а не о реальной экономике. Экономист объяснил сильную волатильность цифровых активов

Эксклюзив
19 мая, 05:46 • 107039 просмотра

Время перемен, вдохновения и новых возможностей: астрологический прогноз на 19 – 25 мая

18 мая, 16:47 • 35829 просмотра

Келлог: США представили в Стамбуле сильный мирный план. Первый пункт - всеобъемлющее прекращение огня

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.4м/с
56%
744мм
Популярные новости

В кремле озвучили, когда пройдет телефонный разговор путина с Трампом

19 мая, 09:23 • 53925 просмотра

В Украине планируют увеличить выплаты при рождении ребенка: сколько будут платить

19 мая, 09:38 • 58385 просмотра

На данный момент переправ через реку Оскол у россиян нет, но в районе Двуречного ситуация сложная - представитель ОТГ "Харьков"

19 мая, 09:45 • 52747 просмотра

В Украину возвращается тепло: синоптик обещает повышение температуры

19 мая, 09:50 • 64054 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

19 мая, 10:11 • 100002 просмотра
публикации

Эгоистичные интересы правят миром.

15:32 • 23580 просмотра

ВАКС назначил заседание по делу о конфискации квартиры семьи министра Коваля: станет ли это лишь первым шагом?

13:42 • 49642 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

12:24 • 101981 просмотра

Выборы в Польше: что известно о фаворитах и чего ожидать Украине

19 мая, 09:01 • 235498 просмотра

Время перемен, вдохновения и новых возможностей: астрологический прогноз на 19 – 25 мая
Эксклюзив

19 мая, 05:46 • 107039 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джо Байден

Канье Уэст

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Белый дом

Испания

Финляндия

Реклама
УНН Lite

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

14:25 • 22049 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

14:09 • 22397 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

19 мая, 10:11 • 100420 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 119504 просмотра

Пять уютных фильмов: что посмотреть в свободное время

17 мая, 12:09 • 205633 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

ЧатГПТ

FAB-250

Телеграмма

Facebook

ИИ-ассистент в Дії: в июне стартует бета-тест цифрового помощника

Киев • УНН

 • 834 просмотра

Летом в Дії появится ИИ-ассистент, который будет подсказывать, какие услуги нужны пользователям. Сначала он будет работать как текстовый навигатор, а впоследствии перейдет на голосовое общение.

ИИ-ассистент в Дії: в июне стартует бета-тест цифрового помощника

Дія готовится сделать революционный шаг в сфере госуслуг - уже этим летом пользователи смогут протестировать встроенного искусственного интеллектуального ассистента. Он будет подсказывать, какие услуги нужны в той или иной жизненной ситуации, а постепенно перейдет и на голосовое общение. Об этом сообщили в Дія передает УНН.

Детали

Разработчики обещают, что Дія станет еще умнее — в июне начинается бета-тест ИИ-агента, который поможет гражданам ориентироваться в цифровых услугах. Новый ассистент будет работать как интеллектуальный навигатор по сервисам: подсказывать, какие документы нужны, где их получить, где ближайший ЦНАП, а впоследствии даже сможет вести диалог голосом.

Суть проста: пользователь описывает ситуацию, а искусственный интеллект подбирает решение. Например: "У меня родился ребенок" - АИ-ассистент посоветует, какие справки оформить, как зарегистрировать малыша и какие выплаты доступны.

В перспективе разработчики обещают полноценную голосовую поддержку, автоматическую отправку справок и круглосуточную цифровую помощь 24/7.

На портале "Дія" снова доступно изменение и отмена места жительства - Федоров08.05.25, 19:34 • 13047 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоТехнологии
Михаил Федоров
Brent
$65.53
Bitcoin
$105,364.10
S&P 500
$5,958.76
Tesla
$339.99
Газ TTF
$35.23
Золото
$3,234.64
Ethereum
$2,506.52