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За шеринг документов для банков придется платить: какие еще услуги в "Дії" станут платными

Киев • УНН

 • 132 просмотра

С 1 июня банки будут платить за шеринг документов в "Дії". Минцифры планирует монетизировать "Дія.Підпис" и Diia.OAuth. Подключение будет стоить 21 617 грн, передача документов – 9,8 грн.

За шеринг документов для банков придется платить: какие еще услуги в "Дії" станут платными

С 1 июня шеринг документов в приложении "Дія" станет первым официально монетизированным сервисом — банки и финансовые учреждения будут платить за возможность получать электронные копии паспортов и других документов клиентов. Это начало перехода цифровой государственной платформы к бизнес-модели, ориентированной на самофинансирование.

Об этом сообщил Forbes Ukraine со ссылкой на руководителя команды внедрения "Дії" Алексея Вовка передает УНН.

С 1 июня банки и другие финансовые учреждения будут платить за использование функции шеринга документов в приложении "Дія" - это первый шаг к монетизации цифровых услуг

- говорится в заметке.

"Сейчас среднее количество таких операций превышает 1,3 миллиона в месяц", — отметил руководитель команды внедрения "Дії" Алексей Вовк.

В дальнейшем, как отмечается, Минцифры планирует сделать коммерческими еще два сервиса — "Дія.Підпис" для бизнеса и систему электронной идентификации Diia.OAuth.

Это позволит бизнесу подписывать документы онлайн непосредственно через приложение

- говорит Вовк.

Также вскоре заработает сервис Diia.OAuth.

Благодаря этому партнеры смогут идентифицировать пользователей через интеграцию с порталом "Дія"

- добавил он.

Как это будет работать Платформа станет платной для бизнеса по четко определенной схеме: подключение будет стоить 21 617 гривен однократно, а каждая успешная передача документов — 9,8 гривны.

Передача одного документа останется бесплатной, а мультишеринг (два и более документов) — станет платным.

В Минцифры отмечают, что к новому формату уже готовы сотни компаний.

Среди потенциальных партнеров — банки, страховые, платежные системы, операторы мобильной связи, сервисы документооборота и даже райдхейлинг

- рассказал Вовк.

Добавим

Функцию шеринга в "Дії" запустили еще в 2020 году. Она позволяет быстро и безопасно передавать электронные копии документов: паспортов, ИНН и т.д. – непосредственно бизнесу, например банкам или страховым компаниям, для верификации клиентов. 

ИИ-ассистент в Дії: в июне стартует бета-тест цифрового помощника19.05.25, 20:10 • 5078 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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