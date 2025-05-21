За шеринг документов для банков придется платить: какие еще услуги в "Дії" станут платными

С 1 июня шеринг документов в приложении "Дія" станет первым официально монетизированным сервисом — банки и финансовые учреждения будут платить за возможность получать электронные копии паспортов и других документов клиентов. Это начало перехода цифровой государственной платформы к бизнес-модели, ориентированной на самофинансирование.

Об этом сообщил Forbes Ukraine со ссылкой на руководителя команды внедрения "Дії" Алексея Вовка передает УНН.

С 1 июня банки и другие финансовые учреждения будут платить за использование функции шеринга документов в приложении "Дія" - это первый шаг к монетизации цифровых услуг - говорится в заметке.

"Сейчас среднее количество таких операций превышает 1,3 миллиона в месяц", — отметил руководитель команды внедрения "Дії" Алексей Вовк.

В дальнейшем, как отмечается, Минцифры планирует сделать коммерческими еще два сервиса — "Дія.Підпис" для бизнеса и систему электронной идентификации Diia.OAuth.

Это позволит бизнесу подписывать документы онлайн непосредственно через приложение - говорит Вовк.

Также вскоре заработает сервис Diia.OAuth.

Благодаря этому партнеры смогут идентифицировать пользователей через интеграцию с порталом "Дія" - добавил он.

Как это будет работать Платформа станет платной для бизнеса по четко определенной схеме: подключение будет стоить 21 617 гривен однократно, а каждая успешная передача документов — 9,8 гривны.

Передача одного документа останется бесплатной, а мультишеринг (два и более документов) — станет платным.

В Минцифры отмечают, что к новому формату уже готовы сотни компаний.

Среди потенциальных партнеров — банки, страховые, платежные системы, операторы мобильной связи, сервисы документооборота и даже райдхейлинг - рассказал Вовк.

Добавим

Функцию шеринга в "Дії" запустили еще в 2020 году. Она позволяет быстро и безопасно передавать электронные копии документов: паспортов, ИНН и т.д. – непосредственно бизнесу, например банкам или страховым компаниям, для верификации клиентов.

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