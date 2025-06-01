"Не жалейте его": Трамп заявил, что не сочувствует Байдену из-за диагностированного рака
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что не жалеет Джо Байдена, у которого диагностировали агрессивную форму рака простаты. Трамп назвал Байдена злым человеком, который причинил боль многим.
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что ему "не жаль" своего предшественника Джо Байдена после сообщений о его онкологическом заболевании. Об этом сообщает издание Forbes, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, такое заявление Дональд Трамп сделал в пятницу, 31 мая, в Овальном кабинете.
По словам Главы Белого дома, Байден проявил себя "не как умный человек, а в некоторой степени злой человек".
"Если вам жаль его – не очень жалейте его, потому что он злой. Как он поступал со своим политическим оппонентом и всеми людьми, которым он навредил – он, Байден, причинил боль многим людям, поэтому мне действительно не жаль его", – сказал Трамп.
Напомним
46-му президенту США Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Несмотря на агрессивность заболевания, рак чувствителен к гормональной терапии и дает возможность эффективного лечения.
Джо Байден впервые появился на публике после диагноза рака простаты31.05.25, 01:04 • 3550 просмотров