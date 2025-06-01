"Не жалейте его": Трамп заявил, что не сочувствует Байдену из-за диагностированного рака

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что ему "не жаль" своего предшественника Джо Байдена после сообщений о его онкологическом заболевании. Об этом сообщает издание Forbes, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, такое заявление Дональд Трамп сделал в пятницу, 31 мая, в Овальном кабинете.

По словам Главы Белого дома, Байден проявил себя "не как умный человек, а в некоторой степени злой человек".

"Если вам жаль его – не очень жалейте его, потому что он злой. Как он поступал со своим политическим оппонентом и всеми людьми, которым он навредил – он, Байден, причинил боль многим людям, поэтому мне действительно не жаль его", – сказал Трамп.

Напомним

46-му президенту США Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Несмотря на агрессивность заболевания, рак чувствителен к гормональной терапии и дает возможность эффективного лечения.

Джо Байден впервые появился на публике после диагноза рака простаты