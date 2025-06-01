"Не жалейте его": Трамп заявил, что не сочувствует Байдену из-за диагностированного рака

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом
31 мая, 16:00 • 33927 просмотра

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 13:12 • 57752 просмотра

В ОП пояснили, почему рф не показывает свой меморандум о прекращении огня

31 мая, 12:42 • 70262 просмотра

Лето придет в Украину с дождями и жарой под 30°

Эксклюзив
31 мая, 06:00 • 78560 просмотра

Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения

30 мая, 16:58 • 114498 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Эксклюзив
30 мая, 13:21 • 140639 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
30 мая, 11:54 • 128916 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
30 мая, 11:01 • 109403 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

30 мая, 10:40 • 280554 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
30 мая, 08:52 • 191532 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
65%
750мм
Популярные новости

Утренний удар по пригороду Харькова: семеро пострадавших, повреждены дома

31 мая, 13:25 • 5422 просмотра

The Guardian назвало возможную причину, почему Германия не готова дать Украине Taurus

31 мая, 14:13 • 49439 просмотра

В приложении Резерв+ добавились два сервиса

31 мая, 15:12 • 18253 просмотра

Китай раскритиковал Макрона за сравнение Украины и Тайваня: это двойные стандарты

31 мая, 15:43 • 29386 просмотра

Оккупанты ударили КАБами по Запорожской области: есть раненая, горят дома

16:52 • 6508 просмотра
публикации

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

30 мая, 14:15 • 152321 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 173237 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 181485 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 280554 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

30 мая, 08:52 • 191532 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Линдси Грэм

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Курская область

Реклама
УНН Lite

Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этим летом

31 мая, 16:00 • 33927 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 71838 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 105937 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 91443 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 164004 просмотра
Актуальное

MIM-104 Patriot

F-16 Fighting Falcon

Дассо Мираж 2000

Хранитель

Truth Social

"Не жалейте его": Трамп заявил, что не сочувствует Байдену из-за диагностированного рака

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Дональд Трамп заявил, что не жалеет Джо Байдена, у которого диагностировали агрессивную форму рака простаты. Трамп назвал Байдена злым человеком, который причинил боль многим.

"Не жалейте его": Трамп заявил, что не сочувствует Байдену из-за диагностированного рака

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что ему "не жаль" своего предшественника Джо Байдена после сообщений о его онкологическом заболевании. Об этом сообщает издание Forbes, передает УНН.  

Детали

Как пишет издание, такое заявление Дональд Трамп сделал в пятницу, 31 мая, в Овальном кабинете.

По словам Главы Белого дома, Байден проявил себя "не как умный человек, а в некоторой степени злой человек".

"Если вам жаль его – не очень жалейте его, потому что он злой. Как он поступал со своим политическим оппонентом и всеми людьми, которым он навредил – он, Байден, причинил боль многим людям, поэтому мне действительно не жаль его", – сказал Трамп.

Напомним

46-му президенту США Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Несмотря на агрессивность заболевания, рак чувствителен к гормональной терапии и дает возможность эффективного лечения.  

Джо Байден впервые появился на публике после диагноза рака простаты31.05.25, 01:04 • 3550 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ЗдоровьеНовости Мира
Форбс
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединенные Штаты
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9