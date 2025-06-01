"Не жалійте його": Трамп заявив, що не співчуває Байдену через діагностований рак

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп заявив, що йому "не шкода" свого попередника Джо Байдена після повідомлень про його онкологічне захворювання. Про це інформує видання Forbes, передає УНН.

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Як пише видання, таку заяву Дональд Трамп зробив у п’ятницю, 31 травня, в Овальному кабінеті.

За словами Глави Білого дому, Байден проявив себе "не як розумна людина, а певною мірою лиха людина".

"Якщо вам шкода його – не дуже жалійте його, бо він лихий. Як він чинив зі своїм політичним опонентом і усіма людьми, яким він зашкодив – він, Байден, завдав болю багатьом людям, тож мені справді не шкода його", – сказав Трамп.

Нагадаємо

46-му президенту США Джо Байдену діагностували агресивну форму раку передміхурової залози. Попри агресивність захворювання, рак чутливий до гормональної терапії і дає можливість ефективного лікування.

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