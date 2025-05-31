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Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення
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Джо Байден вперше з'явився на публіці після діагнозу раку простати

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Президент США виступив у штаті Делавер. Він розповів про свого покійного сина Бо, який служив в Іраку, та пожартував про стан свого здоров'я.

Джо Байден вперше з'явився на публіці після діагнозу раку простати

46-й президент США Джо Байден уперше виступив на публіці після того, як у нього діагностували рак простати. Про це повідомляє УНН із посиланням на NBC News.

Деталі

На заході, присвяченому Дню пам'яті в Меморіальному парку ветеранів у Нью-Каслі (штат Делавер), Байден розповів про свого покійного сина Бо, який служив у Нацгвардії армії Делавера і був направлений до Іраку.

Найгордішим днем у його житті було надягання цієї форми. Це не жарт, це не перебільшення, це реальність

- сказав експрезидент США.

Видання вказує, що Бо Байден помер від раку мозку 2015 року.

Експрезидент США також пожартував у розмові з журналістами щодо стану свого здоров'я.

Ви бачите, що я розумово недієздатний і не можу ходити

- сказав Байден.

Він додав, що почувається добре і що "всі дуже оптимістично налаштовані" з приводу його діагнозу і "все зводиться до приймання пігулки".

Нагадаємо

На початку травня у 46-го президента США Джо Байдена діагностували агресивну форму раку передміхурової залози. При цьому, за словами його речника, попри агресивність захворювання, рак чутливий до гормональної терапії, що дає можливість ефективного лікування.

Діагноз став несподіванкою для Байдена: колишній президент США заперечив, що приховував рак21.05.25, 10:33 • 3520 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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