Джо Байден вперше з'явився на публіці після діагнозу раку простати
Київ • УНН
Президент США виступив у штаті Делавер. Він розповів про свого покійного сина Бо, який служив в Іраку, та пожартував про стан свого здоров'я.
46-й президент США Джо Байден уперше виступив на публіці після того, як у нього діагностували рак простати. Про це повідомляє УНН із посиланням на NBC News.
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На заході, присвяченому Дню пам'яті в Меморіальному парку ветеранів у Нью-Каслі (штат Делавер), Байден розповів про свого покійного сина Бо, який служив у Нацгвардії армії Делавера і був направлений до Іраку.
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Видання вказує, що Бо Байден помер від раку мозку 2015 року.
Експрезидент США також пожартував у розмові з журналістами щодо стану свого здоров'я.
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Він додав, що почувається добре і що "всі дуже оптимістично налаштовані" з приводу його діагнозу і "все зводиться до приймання пігулки".
Нагадаємо
На початку травня у 46-го президента США Джо Байдена діагностували агресивну форму раку передміхурової залози. При цьому, за словами його речника, попри агресивність захворювання, рак чутливий до гормональної терапії, що дає можливість ефективного лікування.
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