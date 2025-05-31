Джо Байден вперше з'явився на публіці після діагнозу раку простати

46-й президент США Джо Байден уперше виступив на публіці після того, як у нього діагностували рак простати. Про це повідомляє УНН із посиланням на NBC News.

На заході, присвяченому Дню пам'яті в Меморіальному парку ветеранів у Нью-Каслі (штат Делавер), Байден розповів про свого покійного сина Бо, який служив у Нацгвардії армії Делавера і був направлений до Іраку.

Найгордішим днем у його житті було надягання цієї форми. Це не жарт, це не перебільшення, це реальність

Видання вказує, що Бо Байден помер від раку мозку 2015 року.

Експрезидент США також пожартував у розмові з журналістами щодо стану свого здоров'я.

Ви бачите, що я розумово недієздатний і не можу ходити