Джо Байден впервые появился на публике после диагноза рака простаты

46-й президент США Джо Байден впервые выступил на публике после того, как у него диагностировали рак простаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

На мероприятии, посвященном Дню памяти в Мемориальном парке ветеранов в Нью-Касле (штат Делавэр), Байден рассказал о своем покойном сыне Бо, который служил в Нацгвардии армии Делавэра и был направлен в Ирак.

Самым гордым днем в его жизни было надевание этой формы. Это не шутка, это не преувеличение, это реальность - сказал экс-президент США.

Издание указывает, что Бо Байден умер от рака мозга в 2015 году.

Экс-президент США также пошутил в разговоре с журналистами о состоянии своего здоровья.

Вы видите, что я умственно недееспособен и не могу ходить - сказал Байден.

Он добавил, что чувствует себя хорошо и что "все очень оптимистично настроены" по поводу его диагноза и "все сводится к приему таблетки".

Напомним

В начале мая у 46-го президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. При этом, по словам его представителя, несмотря на агрессивность заболевания, рак чувствителен к гормональной терапии, что дает возможность эффективного лечения.

Диагноз стал неожиданностью для Байдена: бывший президент США отрицал, что скрывал рак